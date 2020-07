Die Stadtluzerner SVP braucht in erster Linie Köpfe Die SVP der Stadt Luzern will verstärkt Opposition betreiben und mehr Referenden ergreifen. Das ist zwar richtig. Doch die Verliererin der städtischen Wahlen braucht vor allem Personen, die der Partei ein Gesicht geben. Lukas Nussbaumer 07.07.2020, 05.00 Uhr

Die SVP der Stadt Luzern begibt sich am kommenden Wochenende in Klausur. Gründe dafür gibt es genug: Die Partei ging mit dem Verlust von zwei Sitzen als grösste Verliererin aus den Wahlen für das Stadtparlament hervor, bei der Ausmarchung um die fünf Sitze im Stadtrat hat sie einen jämmerlichen Eindruck hinterlassen, und mit ihren Referenden ist die städtische SVP in den letzten Jahren Mal für Mal gescheitert. Der letzte Erfolg liegt fünf Jahre zurück, als das Stimmvolk Ja sagte zur Initiative zur Begrenzung der Stadtratslöhne auf jährlich 200000 Franken. Ausgezahlt hat sich das ein Jahr später bei den Gemeindewahlen jedoch nicht.