Luzern News: Lustiges, Absurdes und Originelles aus der Stadt

LUZERNER TROTTOIR-TICKER Stadt-Schlössli steht zum Verkauf ++ Luzerner photoshoppen sich Messi vergeblich zum FCL ++ Moderator schweigt Verblüffendes, Lustiges, Absurdes und Originelles: In diesem Ticker finden Sie ab sofort und regelmässig die etwas anderen Anekdoten, die im Grossraum Luzern zu reden geben. Redaktion Luzerner Zeitung 12.08.2021, 11.55 Uhr

12. August 2021 – Stadt-Schloss gefällig?



Sowas kommt selten auf den Markt: Die Villa «Freihof Schlössli» in Luzern ist derzeit zum Verkauf ausgeschrieben. Bild: Archivbild LZ

16,5 Zimmer, 435 Quadratmeter Wohn- und 3000 Quadratmeter Grundstückfläche: Traumhafte Zahlen zu einer ganz besonderen Immobilie, die derzeit in der Stadt Luzern zum Verkauf steht: Es handelt sich um die historische Liegenschaft «Freihof Schlössli» aus dem Jahr 1623. Nur der Kaufpreis dürfte für Normalverdiener nicht so traumhaft sein. Wie oft bei Liegenschaften im obersten Preissegment erfährt man diesen erst «auf Anfrage». Hier gibt es alle Infos zu dieser wirklich wunderschönen Schlossvilla im Geissenstein-Quartier. (mme)

10. August 2021 – Messi zu PSG statt zum FCL

Sieht super aus: Superstar Lionel Messi im FCL-Dress. Quelle: Bildmontage Internet

Es wäre eine sensationelle News gewesen: Superstar Lionel Messi wechselt vom FC Barcelona zum FC Luzern. Seit bekannt wurde, dass er die Katalanen verlässt, kursierten im Netz jedenfalls bereits gephotoshoppte Bilder wie jenes oben, die den Argentinier im FCL-Dress zeigen - nun, träumen dürfen die Luzerner Fans natürlich immer. Doch leider wurde am Dienstag bekannt, dass der Zauberfloh lieber nach Paris zu PSG wechselt statt zum FCL. Aus der Traum. Aber hey, Messi nehmen wir auch noch mit 40. (mme)

Auch die Kollegen von Pilatus Today photoshoppten Messi zum FC Luzern. Quelle: Bildmontage Pilatus Today

8. August 2021 – Quasselstrippe muss wochenlang schweigen

Ab 16. August ist Maik Wisler auf Radio Energy Luzern zu hören - doch davon durfte er lange nichts erzählen. Bild: Privat

Dass Radiomoderator Maik Wisler Radio Pilatus verlässt, wurde schon Mitte April bekannt – nicht aber, was der stadtbekannte Radiomann nachher beruflich tun wird. Dies nämlich wurde erst Mitte Juli mitgeteilt, er geht zu Radio Energy Luzern. Der Moderator musste also drei Monate schweigen. In unserem Interview sagt Wisler, er habe «natürlich nicht» ins Blaue hinaus gekündigt: «Ich wusste, wie es für mich weitergeht. Aber ich durfte nichts sagen. Mir ist es eigentlich nie schwergefallen, obwohl ich täglich mehrmals auf meine Zukunft angesprochen wurde. Ich hielt mich an die Regeln.» Und dennoch: Sicher wird sich Wisler darüber freuen, dass er jetzt nicht mehr schweigen muss, sondern reden darf. Wäre sonst ja auch komisch, so eine moderierte Morgenshow, in der keiner ein Wort sagt. (mme)

27. Juli 2021 – Ringelnatter geniesst bei Polizei Privileg

Räuber verhaften, Raser blitzen, Raufbolde trennen – und zwischendurch mal eine Ringelnatter festnehmen: Auch das gehört zum Alltag der Luzerner Polizei, wie sie kürzlich mit diesem Insta-Post unter Beweis stellte.

Ganz anders als Räuber, Raser und Raufbolde sind Ringelnattern jedoch stark gefährdeten Arten, weshalb die Natter laut Polizei-Post «behutsam eingefangen wurde und in der Natur wieder freigelassen wurde». (mme)

13. Juni 2021 - Dance-Duo vom FCL tut es schon wieder

Die beiden FCL-Publikumslieblinge, Goalie Marius Müller und Stürmer Pascal Schürpf, machen nicht nur auf dem Spielfeld eine gute Figur: Nun zeigen sie uns schon in einem zweiten Insta-Video, dass sie es nicht nur in den Füssen und in den Händen haben, sondern auch in den Hüften: Zum Hit «Rasputin» von Boney M. zeigen die beiden in einem Dance-Clip, was sie draufhaben. Schon einige Wochen zuvor hatte das Duo einen solchen Clip veröffentlich, damals, um sich «offiziell für Lets Dance zu bewerben», wie sie schreiben. Nun, als FCL-Fan hofft man vor allem, dass die beiden Profis vor allem auf dem Rasen ihre Gegenspieler austanzen... (mme)