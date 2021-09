Guuggenmusigen im 3G-Dilemma: So bereiten sie sich vor

Stadt und Region Luzern Guuggenmusigen sind im 3G-Dilemma – so bereiten sie sich auf die Fasnacht vor Die einen Guuggenmusigen setzen auf Zertifikatspflicht bei Proben und Anlässen, die anderen proben nun draussen. Fünf Beispiele aus der Stadt und Region Luzern. Roman Hodel Jetzt kommentieren 20.09.2021, 05.00 Uhr

«Auch wir in Luzern wollen nächstes Jahr unbedingt richtig Fasnacht machen.» Dies sagte Peti Federer, Sprecher des Lozärner Fasnachtskomitees, letzte Woche zu unserer Zeitung – in Anspielung auf die Basler, die dies bereits bekräftigt haben. Noch steht die offizielle Positionierung aus und überhaupt ist vieles unklar. Das betriff auch die Guuggenmusigen. Seit einer Woche ist für Vereinsproben in Innenräumen ab 30 Personen eine Zertifikatspflicht nach 3G (geimpft, getestet, genesen) vorgeschrieben. Letztere gilt zudem etwa für Gönneranlässe. Wie handhaben sie das?



Die Rotsee Husaren Ebikon proben wie gewohnt im Zentralschulhaus. Es gilt Zertifikatspflicht. «Wir kennen den Status unserer Mitglieder – das ist wichtig, denn wenn uns plötzlich ein ganzes Register fehlt, haben wir ein musikalisches Problem», sagt Präsident Michi Fritsche. Bis jetzt habe sich nur eines von 77 Mitgliedern dispensieren lassen, weil es mit 3G nicht einverstanden ist. Diese Zahl dürfte aber laut Fritsche noch zunehmen, wenn die Tests ab Oktober kostenpflichtig werden:

«Dafür haben wir Verständnis – letztlich muss das jeder für sich entscheiden.»



So soll es nächstes Jahr wieder sein: Die Rotsee Husaren am letzten Ebikoner Fasnachtsumzug. Bild: Manuela Jans-Koch (Ebikon, 25. Februar 2020)

Nur schon wegen des Vereinslebens wollen die Husaren unbedingt Fasnacht machen. Auch Anlässe finden statt – etwa am letzten Samstag ein Gönnerabend mit 230 Personen, selbstverständlich mit Zertifikatspflicht. Doch weil die Covid-Massnahmen wieder strenger sind, will der Vorstand nun noch einen Grundsatzentscheid. «Die Mitglieder sollen am 1. Oktober an einer ausserordentlichen GV entscheiden, ob wir definitiv auf 3G setzen. Nur wenn alle mit im Boot sind, macht es Sinn», sagt Fritsche. Der Vorstand plädiere dafür.



Einen anderen Weg hat die Träumeler-Musig Ebikon gewählt: «Wir proben jetzt draussen mit Abstand und Schutzkonzept. So können alle mitmachen und wir schliessen niemanden wegen 3G aus», sagt Tambourmajor Luca Formicola. Weil sich die Zertifikatspflicht abgezeichnet habe, habe er bereits im Sommer nach einem Probeplatz Ausschau gehalten. «Dafür bin ich drei Stunden durchs Rontal gefahren», sagt Formicola. Fündig wurde er im Industriegebiet von Perlen. «Hier dürfen wir den grossen Unterstand einer Firma brauchen, womit wir vor Wind und Wetter geschützt sind.»



Als Drachenritter an der letzten wirklich stattgefundenen Fasnacht 2020: Die Träumeler in corpore vor der Hofkirche. Bild: PD/Träumeler

Noch unklar ist, wie die Träumeler-Musig an der Vorfasnacht und Fasnacht teilnehmen wird. «Das entscheiden wir zu einem späteren Zeitpunkt», sagt Formicola. Das Sujet stehe vom letzten Jahr fest. Die Grende seien parat und der Stoff für die Kleider bereits bei den Mitgliedern.



Ebenfalls im Freien proben die Lozärner Kracher. Genau genommen die Gesamtproben, wie Präsident Hanspeter Gut sagt: «Sollte es wetterbedingt nicht möglich sein, gilt selbstverständlich die Zertifikatspflicht.» Die Planung und Vorbereitung der Fasnacht laufe normal, auch der Sujetwagen sei im Bau. Er sagt:

«All diese Abklärungen und Szenarien sind für alle neu und können nicht einfach kurz aus der Schublade genommen werden.»



Topfit zum Fasnachtsauftakt vor eineinhalb Jahren: Die Lozärner Kracher am Schmudo auf dem Kapellplatz. Bild: Philipp Schmidli (20. Februar 2020)

Mehrheit ist für 3G-Zertifikat-Umzug Mit 3G-Zertifikat an den Fasnachtsumzug – was halten Sie davon? Diese Frage hat unsere Zeitung vergangene Woche unseren Online-Leserinnen und -Lesern im Rahmen einer nicht repräsentativen Umfrage gestellt. 580 Mal wurde abgestimmt. Demnach können sich 63 Prozent der Teilnehmenden eine Zertifikatspflicht an Umzügen vorstellen, ganz nach dem Motto «Hauptsache Fasnacht». 30 Prozent sind dagegen, sie finden, «dann lieber gar keine Fasnacht». Und 7 Prozent sind in dieser Frage unentschlossen. (hor)

Die Guuggenmusig Rasselbandi probt normalerweise in einer Aula. Noch in der Woche vor der Einführung der Zertifikatspflicht durch den Bundesrat war dies der Fall. «Wir wollen ein Vereinsleben für alle Mitglieder und suchen deshalb jetzt eine Lösung, um alle ins Boot zu holen», sagt Präsident Adi Haas. Eine Prognose für die nächste Fasnacht wolle er nicht wagen. «Spontanität ist gefragt», sagt er. «Das Sujet jedenfalls ist seit einem Jahr parat.»



Unterwegs am vergangenen Horwer Fasnachtsumzug: Die Rasselbandi. Bild: Patrick Hürlimann (Horw, 23. Februar 2020)

Gar noch nicht mit den Proben angefangen haben die Spöitzer Lozärn. «Wir starten immer erst nach den Herbstferien», sagt Präsidentin Gaby Aregger. Im August gab’s jedoch zwei freiwillige Proben. «Da zeigte sich, dass unsere Mitglieder Fasnacht machen wollen.» Aber: Ihr Probelokal im Keller einer Beiz und die Anzahl Mitglieder, rund 50, rufen nach Zertifikatspflicht. Aregger schätzt, dass 80 bis 90 Prozent der Mitglieder geimpft sind.



Spöitzer Lozärn am letzten Monstercorso, das stattgefunden hat. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 25. Februar 2020)

Punkto Fasnacht sei man «vorsichtig optimistisch». Das Sujet habe man einfach ein Jahr weitergeschoben. «Wenn wir etwas gelernt haben in den vergangenen Monaten, dann dies, dass es keine Planungssicherheit gibt», sagt sie und fügt an:

«Wir sind zwar keine Umzugs-Musig, doch wenn es nur eine Beizenfasnacht geben sollte, müssen wir nochmals über die Bücher.»