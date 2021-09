Stadthalle Sursee Messeveranstalter ziehen die Reissleine: Die Surwa 2021 ist abgesagt Die Messe von Ende Oktober in der Stadthalle Sursee findet dieses Jahr nicht statt. Grund sind Aussteller, die wegen des 3-G-Konzepts abspringen. Reto Bieri 01.09.2021, 17.51 Uhr

Die in der Stadthalle Sursee stattfindende Messe Surwa ist abgesagt. Dies teilte das Organisationskomitee am Mittwoch mit. Grund seien kurzfristige Absagen von Ausstellern. «Das OK war auf Kurs, die Halle bis zu 80 Prozent gut gebucht», heisst es in der Mitteilung. Nachdem das OK den Ausstellern mitteilte, dass die Messe aufgrund der wieder steigenden Fallzahlen nur mit dem Schutzkonzept 3G durchgeführt wird, seien die Absagen aber leider zu zahlreich gekommen.