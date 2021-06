Cafe Federal am Bundesplatz in Luzern

Stadtleben Treffpunkt für die Bevölkerung: Auf dem Bundesplatz in Luzern soll ein «Café Fédéral» entstehen Ein überparteiliches Komitee fordert mit einer Volksinitiative «mehr Lebensqualität auf dem verkehrsgeplagten Bundesplatz». Dem Komitee gehören prominente Luzerner Persönlichkeiten an. Hugo Bischof Aktualisiert 21.06.2021, 16.36 Uhr

Das kleine Gebäude auf dem Bundesplatz in Luzern, in dem sich eine Trafostation der EWL und eine öffentliche WC-Anlage befinden. Die Initianten möchten es in ein Café verwandeln. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 17. Juli 2018)

Eine Volksinitiative verlangt den Erhalt des stillgelegten Servicegebäudes der städtischen Werke am Bundesplatz in Luzern. Wenn es nach den Initianten geht, soll es in ein Café verwandelt werden. Auch die schattenspendenden Lindenbäume sollen erhalten bleiben. Damit soll an diesem verkehrsgeplagten Ort mehr Lebensqualität geschaffen werden und ein neuer Treffpunkt für die Bevölkerung entstehen, betont das aus bekannten Luzerner Persönlichkeiten bestehende überparteiliche Initiativkomitee. Es stellte seine Pläne am Montagnachmittag vor Ort vor.