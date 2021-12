Leder Schmid: Neu am Helvetiagärtli statt im Bahnhof Luzern

Stadtluzerner Detailhandel Vom Bahnhof vertrieben: Lederschmid eröffnet neuen Laden in der Neustadt Die Lederschmid AG hat für ihre Bahnhof-Filiale einen Ersatzstandort gefunden beim Helvetiagärtli. Dadurch kann wenigstens eine der fünf Mitarbeiterinnen ihren Job behalten. Roman Hodel Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach fast 50 Jahren muss die Lederschmid AG ihr Geschäft im Luzerner Bahnhof-Shopping auf Ende Monat verlassen. Die Fläche wird von der bereits nebenan eingemieteten Apotheke zwecks Vergrösserung übernommen. Am 24. Dezember war der letzte Verkaufstag. Zurzeit sind Mitarbeiterinnen dabei, die übrig gebliebenen Produkte – viele sind es nicht mehr – zu zügeln. Aber nicht etwa in die anderen bestehenden Lederschmid-Geschäfte an der Kapellgasse und im Emmen Center: Sondern in ein neues in der ehemaligen Boutique Bossa Nova beim Helvetiagärtli, direkt neben der Café-Bar Salü. Der Laden ist seit einigen Tagen geöffnet.

Zum Standort kam Firmeninhaber André Schmid übers Internet zufällig, denn aktiv danach gesucht habe er nicht: «Wegen der Coronapandemie fehlen uns die finanziellen Möglichkeiten für eine Expansion.» An einem Freitag im Oktober habe er sich das Lokal angeschaut und sich umgehend beworben. «Bereits am Montag darauf erhielt ich den Zuschlag», sagt Schmid. Nun ist das Helvetiagärtli natürlich keine 1A-Passantenlage wie das Bahnhof-Shopping, wie er selber eingesteht:

«Ausschlaggebend war, dass in diesem Lokal seit 30 Jahren auch Taschen verkauft wurden, dass es nur halb so gross wie jenes im Bahnhof ist – und selbstverständlich der bedeutend tiefere Mietzins.»

Will heissen: Das Risiko ist überschaubar.

In diesem weissen Gebäude – einem Provisorium – befand sich ab 1972 das Luzerner Bahnhof-Shopping. Es ersetzte den 1971 abgebrannten Westtrakt und musste 1985 dem Bahnhofneubau weichen. Bild: PD Mit diesem Text warb das Bahnhof-Shopping für die Eröffnung. In der Ladenstrasse waren 15 Fachgeschäfte vertreten – darunter Franz-Carl-Weber-Spielwaren (rechts). Bild: PD/Lederschmid So sah die Ladenfront von Lederschmid im alten Bahnhof-Shopping aus. Bild: PD/Lederschmid Blick in die Filiale von Lederschmid Anfang der 1970er-Jahre. Bild: PD/Lederschmid Typischer 1980er-Jahre-Look: 1989 bezog Lederschmid das heutige Lokal im Untergeschoss des neuen Bahnhof-Shoppings. Bild: PD/Lederschmid Zuletzt präsentierte sich das Geschäft so – eine Aufnahme vom vergangenen August. Bild: hor Irina Limacher im neuen Lederschmid am Helvetiagärtli. Sie ist die Filialleiterin, wie bereits im Bahnhof. Bild: hor

Reisegepäck hat's am Helvetiagärtli nur noch wenig im Sortiment

Der Fokus des Sortiments liegt gemäss Schmid auf Damenhandtaschen sowie auf Rucksäcken für Damen und Herren. Reisegepäck wird aufgrund der Lage nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Zudem ist die neue Filiale nicht mehr sieben Tage die Woche während jeweils zwölf Stunden geöffnet. Dies wirkt sich entsprechend auf den Personalbestand aus: Schmid musste vier der fünf Mitarbeiterinnen der Bahnhof-Filiale entlassen. Diese hätten noch keine neue Anstellung gefunden.

Die langjährige Filialleiterin Irina Limacher kann als Einzige zum Helvetiagärtli wechseln. Sie ist seit 39 Jahren – mit einem Unterbruch – bei Lederschmid angestellt und sagt:

«Ich habe gehofft, dass irgendwo ein Türchen aufgeht, aber gleich mit einer neuen Filiale hätte ich wirklich nicht gerechnet – es ist optimal, denn Lederwaren sind meine Passion.»

Die frühere Filialleiterin ist auch die neue: Irina Limacher vor der neuen Lederschmid-Filiale am Helvetiagärtli. Bild: Roman Hodel (Luzern, 28. Dezember 2021)

SBB forderten Schmid «ziemlich forsch» auf, die Plakate abzunehmen

Das Aus von Lederschmid hatte im vergangenen Sommer für Schlagzeilen gesorgt, denn das Traditionsgeschäft verliess den Bahnhof nicht freiwillig. Zwar lief der Vertrag aus, doch die SBB waren nicht an einer erneuten Verlängerung interessiert. «Wir hatten gar keine Chance, überhaupt zu verhandeln», sagte Schmid damals zu unserer Zeitung. In A4-Plakaten an den Schaufenstern machte er seinem Ärger Luft. Darauf stand als Begründung für die Schliessung unter anderem geschrieben: «Koffer, Taschen, Rucksäcke und Reiseaccessoires sind gemäss SBB im Bahnhof nicht so gesucht wie Essen und Gesundheitsartikel.» Nur wenige Tage nach dem Bericht waren diese Plakate entfernt worden. Wie Schmid heute sagt, hatten die SBB seine Mitarbeiterinnen ziemlich forsch dazu aufgefordert.

Das Plakat, das im vergangenen August kurzzeitig am Schaufenster von Lederschmid im Bahnhof-Shopping hing. Bild: hor

Trotz Hochfrequenzlage im Bahnhof konnte Schmid stets auch auf Stammkundschaft zählen, wie er sagt. Von dieser erhielt er viel Zuspruch, «und wir hoffen natürlich, dass möglichst viele davon uns im Helvetiagärtli die Treue halten werden». Denn als Anbieter von Reiseartikeln leidet Schmid besonders unter der Pandemie – in Luzern fehlen Touristen und Einheimische verreisen weniger. Immerhin sei das eben zu Ende gegangene Weihnachtsgeschäft gut gelaufen. «Sogar etwas besser als 2019», sagt Schmid und fügt an:

«Aber euphorisch bin ich deswegen nicht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen