Stadtluzerner Fasnachtsorganisationen begraben letzte Hoffnungen auf eine «Fasnacht light» Von einer Mini-Tagwache bis zur Beizenfasnacht waren für das LFK und auch die grossen Zünfte bislang noch Alternativen denkbar. Doch das ist nach den jüngsten Entscheiden der Stadt und des Bundesrats vorbei. Roman Hodel 29.10.2020, 05.00 Uhr

Solche Szenen wird es nächsten Februar in der Luzerner Altstadt nicht geben. Bild: Roger Grütter (Luzern, 2. März 2019)

«Nächstes Jahr wird es in Luzern keine Fasnacht geben.» Diesen Satz liess die Stadt Luzern am Dienstagabend in einer Medienmitteilung verlauten (wir berichteten). Grund: Die aktuelle epidemiologische sowie die heute geltenden gesetzlichen Bestimmungen von Bund und Kanton liessen keine entsprechenden Anlässe zu. «Es ist uns wichtig, ein klares Zeichen zu setzen», sagte Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) dazu. Dies hatte sie im Rahmen eines zweiten runden Tisches mit Vertretern der Fasnachtsorganisationen festgehalten.

Für Letztere war der Entscheid der Stadt ein erster Dämpfer, hatten sie doch noch auf eine Fasnacht light gehofft. Sprich: Etwa auf kleinere Anlässe in den Beizen oder eine Tagwache in anderer Form. Der zweite Dämpfer folgte nun am Mittwoch vom Bundesrat: Auf unbefristete Zeit sind Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen verboten und in Restaurants dürfen nur noch vier Personen an einem Tisch sitzen (ausgenommen sind Familien).

Enttäuschung beim LFK-Sprecher

«Wir sind realistisch genug, dass es Stand heute und vermutlich auch morgen einfach nicht möglich sein wird, irgendeine Art von Fasnacht durchzuführen, auch keine kleinen Anlässe», sagt Peti Federer, Sprecher des Lozärner Fasnachtskomitees und kann seine Enttäuschung nicht verbergen. Man habe die grossen Anlässe wie etwa die Umzüge bewusst schon früh, Mitte September, abgesagt, aber die Hoffnung auf eine etwas andere Art von Fasnacht nicht aufgeben wollen. «Die Situation hat sich nun einfach dramatisch verändert und selbstverständlich geht die Gesundheit aller vor», sagt Federer und fügt an:

«Wir wollen sicher nicht etwas dörestiere – das würde keinen Spass machen.»

Das gilt übrigens auch für die Värsli-Brönzlete, die Federer mitorganisiert, ausserhalb des LFK. «Da werden wir wohl ebenfalls die Handbremse ziehen müssen», sagt er.

Aber Federer wäre nicht Federer, wenn er nicht trotzdem einen Lichtblick sähe: «Wir werden die Fasnacht den Leuten halt nach Hause bringen.» Er meint damit ein neues, 130 Seiten starkes LFK-Fasnachts-Magazin, das zusammen mit der Plakette lanciert werde. Darin werden etwa Musigen vorgestellt, die 2021 jubilieren, dies aber nicht feiern können. Und dann gebe es ja noch das von der Stadt erwähnte kleine Türchen, wonach bei allfälligen tiefen Coronafallzahlen im Januar vielleicht spontan doch noch kleine Anlässe möglich sein könnten. Er sagt: «Dann wäre die Lozärner Fasnacht bestimmt kreativ genug, rasch etwas auf die Beine zu stellen.»

Diesen Punkt erachtet Alexander Stadelmann, Sprecher der Zunft zu Safran ebenfalls als «interessant», wie er sagt. Und weiter: «Aufgrund der aktuellen Lage ist die Reaktion der Stadt verständlich.» Die grossen Anlässe wie etwa die Tagwache hat die Zunft bereits im September abgesagt. Anders kleinere Anlässe wie beispielsweise das Bärteliessen während der Vorfasnacht. «Bis jetzt konnte man davon ausgehen, dass solche kleinen Anlässe allenfalls noch möglich sind», sagt Stadelmann. «Doch mit den neuesten Coronamassnahmen des Bundes ist selbst dies nun quasi undenkbar.» Diese neue Ausgangslage gelte es zu respektieren.

Nicht ganz einverstanden mit der Wortwahl der Stadt ist Wey-Zunft-Sprecher Til Rigert:

«Dass die Fasnacht nicht stattfindet, klingt sehr drastisch.»

Sie seien nun mal eine Fasnachtsverein und würden in irgend einer Form Fasnacht feiern, «so steht es in unseren Statuten». Selbstverständlich sei ihnen aber klar, dass gerade mit den gestern bekannt gegebenen Coronamassnahmen nicht einmal mehr an kleinere Anlässe zu denken sei, zumal die Zunft allein schon 120 Mitglieder habe.

Schränkt der Kanton das fasnächtliche Treiben ein?

Bezüglich Durchsetzung der abgesagten Fasnacht hat Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) den Ball zumindest für den Schmudo, Güdismontag und Güdisdienstag dem Kanton zugespielt. Dieser könnte die entsprechende Verordnung anpassen, um fasnächtliches Treiben zu unterbinden. Plant er das? Regierungsrat Paul Winiker (SVP) sagt nur so viel: «Wir werden uns nach den Vorgaben der bundesrätlichen Covid-19-Verordnung als übergeordneten Erlass richten. Dem haben sich auch die Fasnacht und alle weiteren Anlässe mit grossen Menschenansammlungen unterzuordnen.» Ob es dann weitere zusätzliche Einschränkungen epidemienrechtlicher Natur auf Kantonsebene brauche, werde sich weisen. Winiker sagt:

«Es ist heute zu früh, dazu eine Aussage zu machen.»

Ähnlich äussert sich die Luzerner Polizei bezüglich Durchsetzung: «Wir können heute noch nicht abschätzen, welche Regeln seitens Bund und/oder Kanton dann gelten werden», so Kommunikationschef Christian Bertschi. Entsprechend seien noch keine Szenarien für die Fasnachtstage definiert worden.