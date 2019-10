Stadtluzerner Finanzdirektorin Franziska Bitzi: «Das Worst Case Szenario ist eingetreten»

Das Stadthaus in Luzern. (Bild: Boris Bürgisser)

Mitte-links warnt vor tiefroten Zahlen, falls die Stadt Luzern das Budget 2019 ablehnt

Bei einer Steuersenkung drohen der Stadt Luzern neue Sparpakete. Das betonten CVP, SP, Grüne und GLP am Donnerstag an einer gemeinsamen Medienkonferenz. Die Parteien sind sich aber nicht in allem einig.