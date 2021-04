Auszeichnung Stadtluzerner Maturandin schreibt eine der besten Maturaarbeiten – «Ich habe Viktor Orbán persönlich ein E-Mail geschrieben» Franciska Wiedmer aus Luzern hat sich in ihrer Maturaarbeit dem Verschieben der Imre-Nagy-Statue in Budapest gewidmet. Sie zeigt damit das sich wandelnde Geschichtsbild in Ungarn auf. Sophie Küsterling 19.04.2021, 15.00 Uhr

Franciska Wiedmer wurde für ihre Maturaarbeit zur Imre-Nagy-Statue in Budapest ausgezeichnet.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. April 2021)

Ungarn 1956: Studierende und Jugendliche gingen auf die Strasse, um gegen die Sowjetunion, deren Macht und das neue kommunistische Regime in Ungarn zu protestieren. Der damalige Ministerpräsident Imre Nagy spielte dabei eine besondere Rolle. Er stellte sich gegen Ende der Proteste auf die Seite der Aufständischen. Nachdem die Sowjetunion den Aufstand niedergeschlagen hatte, wurde Nagy wegen Landesverrats der Prozess gemacht und zum Tode verurteilt.

Nach der Wende 1989 änderte sich die Haltung gegenüber Imre Nagy. Seine Gebeine wurden exhumiert und feierlich beigesetzt. 1996 wurde für ihn ein Denkmal auf dem Märtyrerplatz in Budapest errichtet. «Imre Nagy ist ein Teil von 1956. Das Jahr steht in Ungarn allgemein für den Unabhängigkeitskampf», erklärt Franciska Wiedmer (18) aus Luzern, die sich in ihrer Maturaarbeit der Imre-Nagy-Statue gewidmet hat.

22 Jahre lang stand das als Brücke konstruierte Denkmal, auf der die bronzene Statue Nagys steht, auf dem Märtyrerplatz. Den Blick hatte die Nagy-Statue auf das gegenüberliegende ungarische Parlament gerichtet.

Das Geschichtsbild wandelt sich unter der Fidesz

Doch 2011 wollten Vertreter der Fidesz und der Christlich-Demokratischen Partei den Platz vor dem Parlament in den Zustand von vor 1945 zurückversetzen. Der Kommunismus sollte ausgeklammert und stattdessen Bezug auf die Miklós-Horthy-Ära genommen werden. Dass Horthy ein Nazi-Kollaborateur und mitschuldig am Tod von über 500'000 ungarischen Juden war, wird beschönigt.

Die Opposition protestierte gegen die Umgestaltung des Platzes. 2018 wurde das Denkmal trotzdem demontiert und steht seitdem auf dem Jászai-Mari-Platz. «Mit der Verschiebung bleibt Imre Nagy zwar Teil der Geschichte, Statue und Person verlieren aber die Bedeutung, die sie auf dem Märtyrerplatz hatten», erklärt Wiedmer. Denn es war die Nähe zum und der Blick aufs Parlamentsgebäude, die die Bedeutung des Denkmals erst geschaffen hatten.

Das Denkmal für Imre Nagy in Budapest am neuen Standort fotografiert von Franciska Wiedmer. Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. April 2021)

Die Rekonstruktion des Märtyrerplatzes und das Schicksal der Imre-Nagy-Statue stehen exemplarisch für die sich verändernde Geschichtsinterpretation in Ungarn, seit Viktor Orbán und die Fidesz-Partei an der Macht sind. «Bis dahin war Imre Nagy der Kommunist, der eigentlich keiner war, jener der sich gegen den Kommunismus gewendet hat», sagt Wiedmer. Nun werde er nicht mehr als Unabhängigkeitskämpfer, sondern als Kommunist im sehr negativen Sinn wahrgenommen.

«Meine ungarischen Verwandten sind fürs Versetzen»

Dass die öffentliche Auffassung von Nagy sich immer mehr zwischen zwei Extremen – Verehrung und Verachtung –bewegt und wenig Raum für Ambiguität lässt, spürt Franciska Wiedmer auch in der eigenen Familie: «Meine ungarische Verwandtschaft ist klar für das Versetzen der Statue.» Die Gründe dafür kennt sie: «Sie konsumieren ungarische Medien und stimmen für die Fidesz. Das nationalistische und antikommunistische Gedankengut ist bei ihnen sehr fest verankert. Und das, obwohl ein Grossteil von ihnen im Kommunismus aufwuchs.» Ihre Schweizer Verwandten sind gegen die Statuenverschiebung. Sie fügt an:

«Und ich befinde mich mitten in diesem Widerspruch.»

In ihrer Arbeit wollte Franciska Wiedmer deswegen einseitige Betrachtungsweisen rund um Imre Nagy und sein Denkmal kritisch hinterfragen. Allerdings: «Wenn ich meine Arbeit auf Ungarisch veröffentlicht hätte, wäre sie eine der Opposition. Schon allein wegen des Themas», so Franciska Wiedmer, «denn die Fidesz hat nie viel dazu gesagt, ausser dass sie den Platz rekonstruieren will.» Auch ihr gegenüber schwieg die Partei. «Dabei habe ich Viktor Orbán persönlich ein E-Mail geschrieben», sagt sie und lacht.

Zu Wort kommt somit nur die Opposition. «Ich habe verschiedene Personen angefragt und nur von der Opposition Rückmeldungen erhalten», erklärt sie. So stand der Maturandin der Kantonsschule Alpenquai auch die Enkelin Imre Nagys Rede und Antwort.



Diskussionen rund um Denkmäler gilt es auszuhalten

Auch die Debatten um Denkmäler und Statuen in der Schweiz hat die Maturandin mitverfolgt. Solche Diskussionen und Spannungen gelte es grundsätzlich auszuhalten, findet sie. «Der Unterschied zwischen der Schweiz und Ungarn ist, dass in der Schweiz der Staat eben nicht beschlossen hat, beispielsweise die Alfred-Escher-Statue zu verschieben. In Ungarn aber hat die Regierungspartei den Entschluss gefasst, eine Statue zu entfernen.»

Für ihre Auseinandersetzung mit dem aktuellen Thema wurde Franciska Wiedmers Arbeit als eine der besten Zentralschweizer Maturaarbeiten ausgezeichnet und zum Wettbewerb der Stiftung «Jugend forscht» 2022 eingeladen. Im Herbst wird Wiedmer ihr Studium der Politikwissenschaft und Kunstgeschichte an der Universität Zürich beginnen. Ob sie sich weiterhin mit Denkmälern beschäftigen wird, ist offen. Auf den Geschmack ist sie aber gekommen: «Ich habe realisiert, wie spannend Denkmäler und Statuen sind. Es war wie eine Detektivarbeit.»