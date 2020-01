Stadtluzerner Seniorenhilfe «Gutscheine für selbstbestimmtes Wohnen» zieht positive Zwischenbilanz Seit zwei Jahren führt die Stadt Luzern die «Anlaufstelle Alter», im Rahmen welcher das Projekt «Gutscheine für selbstbestimmtes Wohnen» lanciert wurde. Eine erste Zwischenbilanz fällt positiv aus. 16.01.2020, 10.31 Uhr

(lil) «Die ‹Anlaufstelle Alter› hat sich seit ihrem Start im Januar 2018 erfolgreich als niederschwellige Beratungs- und Triagestelle für ältere Menschen in der Stadt Luzern positioniert», schreibt die Stadt am Donnerstag in einer Mitteilung. Im Zentrum des Angebotes für Seniorinnen und Senioren stünden Fragestellungen rund um Gesundheit, Wohnen und Finanzen.