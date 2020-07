Stadtluzerner SVP will mit urbaner Politik mehr Wählerstimmen holen Nach der CVP und der FDP umgarnt nun auch noch die SVP explizit die urbane Wählerschaft. Zudem soll sich bei der Stadtluzerner SVP ein «Fall Bonzanigo» nicht mehr wiederholen. Roman Hodel 13.07.2020, 17.59 Uhr

Nach dem ernüchternden Stadtratswahlkampf und den zwei Sitzverlusten im Grossen Stadtrat kündigte der Präsident der Stadtluzerner SVP, Dieter Haller, einen noch klareren Oppositionskurs an (wir berichteten). Am vergangenen Wochenende trafen sich die Fraktion und die Parteileitung nun zur Klausurtagung im Hasliberg. Ein Foto, das Haller auf Facebook gepostet hat, zeigt lauter fröhliche Gesichter:

«Wir hatten es wirklich lustig», sagt der Parteipräsident (ganz links im Bild) dazu auf Anfrage und erwähnt die «teambildenden Aktivitäten» wie etwa eine rassige Talfahrt auf diesen Trottinetts:

Getrübt gewesen sei die Stimmung natürlich beim Rückblick auf die Wahlen. Dabei ging es um die Verluste auf nationaler, kantonaler und vor allem jüngst auf kommunaler Ebene, mit der umstrittenen Nomination des SVP-Stadtratskandidaten Silvio Bonzanigo. Dieser erzielte im ersten Wahlgang bekanntlich ein schwaches Resultat. Als der 68-Jährige im zweiten Wahlgang trotzdem und ohne Einverständnis der SVP wieder antrat, schloss ihn die Partei aus. Haller sagt: «Wir werden bestimmt nicht mehr Leute für ein solches Amt nominieren, welche erst seit kurzem in der SVP dabei sind.» Eine Auswahl an Kandidierenden werde künftig viel früher evaluiert. Bonzanigo hat erst wenige Monate vor der Nomination die Partei gewechselt. Zuvor hatte er der CVP angehört und einst für die Mittepartei im Stadtparlament politisiert.

Um bei den nächsten Wahlen wieder Sitzgewinne einzufahren, plant die Parteileitung ein Konzept für «urbane SVP-Politik». Laut Haller sollen darin klare Positionen zu Themen wie beispielsweise Häuserbesetzungen oder Kultur definiert werden, aber auch der «gezielte Aufbau junger, dynamischer und urbaner» SVP-Personen. Er sagt:

«In der Stadt gilt eine andere Politik als auf dem Land, dem müssen wir vermehrt Rechnung tragen.»

Man werde sich deswegen aber nicht verbiegen. Beispiel Verkehr: «Wir setzen weiterhin auf jenen Verkehrsträger, der je nach Situation am besten passt – und das ist bei uns eben nicht nur das Velo.» Bereits FDP und CVP versuchen mit urbaner Politik, in städtischen Gebieten mehr Wählerstimmen zu holen. Kommt die SVP wie die alte Fasnacht? «Ich schaue nicht, was die anderen Parteien machen, sondern was für uns passt», sagt Haller. Ihm schwebt gar eine Zusammenarbeit mit anderen SVP-Stadtparteien vor.

Unbestritten sei an der Klausurtagung zudem der noch klarere Oppositionskurs gewesen, so Haller:

«Das ist nur logisch, schliesslich sind wir als einzige Partei nicht im Stadtrat vertreten und ihm somit auch nichts schuldig.»