Luzerner Stadtrat will keine Fernteilnahme an Parlamentssitzungen

Der Luzerner Stadtrat hält nichts davon, Mitglieder des Stadtparlaments in Ausnahmefällen digital an den Sessionen teilnehmen zu lassen. Er lehnt eine dringliche Motion ab, weil sie zu hohe Kosten verursachen würde. Prüfen will er dagegen, auch künftig Sitzungen per Live-Stream zu übertragen.

10.12.2020, 16.00 Uhr