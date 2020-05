Stapi Züsli zu den Lockerungen am Luzerner Quai: «Druck vom Kanton? Nein, das war nicht der Fall» Noch am letzten Samstag konnte Beat Züsli nicht sagen, wann die Quais wieder aufgehen. Nur wenige Tage später ist alles anders. Der Luzerner Stadtpräsident erklärt's. Roman Hodel 05.05.2020, 14.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli. (Bild: Boris Bürgisser, Luzern 14. März 2020)

Schon am nächsten Montag, 11. Mai, können die Luzerner wieder am See flanieren. Dies hat der Stadtrat am Dienstag bekanntgegeben. Noch am vergangenen Samstag sagte Stadtpräsident Beat Züsli (SP) im Interview mit unserer Zeitung, ein Datum für die Öffnung könne er nicht nennen. Denn die Einhaltung der Distanzregeln bei grossen Menschenansammlungen sei weiterhin eine grosse Herausforderung. Jetzt steht dieser Aspekt offenbar nicht mehr im Vordergrund. «Der entscheidende Punkt für die neue Situation ist die Information des Bundesrats von letzter Woche, wonach auch Gastrobetriebe und Läden wieder öffnen dürfen», so Züsli. Diese Information war allerdings zum Zeitpunkt der Autorisierung des Interviews längst bekannt.

Die Öffnung der Quais hat einen direkten Zusammenhang damit: Mehrere Gastrobetriebe etwa im Casino- oder Nationalgebäude verfügen über grössere Boulevardflächen, die ohnehin wieder hätten zugänglich gemacht werden müssen.

Wie Züsli weiter sagt, würden die verantwortlichen Personen in der Stadtverwaltung täglich Neu-Beurteilungen vornehmen, hinzu komme der laufende Austausch mit dem kantonalen Führungsstab. Hat der Kanton demnach Druck ausgeübt auf die Stadt bezüglich der Lockerungen? «Nein, das war nicht der Fall – aber wir koordinieren gemeinsam die Massnahmen», sagt Züsli. Letztlich basiere die Risikoeinschätzung immer auf den Empfehlungen des Bundes und werde entsprechend angepasst.

«Es handelt sich ja um eine vorsichtige Öffnung der öffentlichen Räume», betont Züsli. So sind die Quais zwar wieder zugänglich, aber die Stadt behält die Situation gemäss Züsli «kritisch» im Auge:

«Wir geben den Leuten ein Stück ihrer Freiheit zurück, erwarten aber umgekehrt auch etwas.»

Gemeint ist damit vor allem die Eigenverantwortung. Will heissen: Weiterhin nicht mehr als fünf Personen pro Gruppe und einen Abstand von mindestens zwei Metern zwischen den Leuten.

Dass die Stadt die Quais öffnet, gleichzeitig aber vom Aufenthalt in gut frequentierten Flanierzonen abrät, sieht er nicht als Widerspruch: «Ein Grossteil der Bevölkerung hat das Verhalten angepasst und meidet Menschenansammlungen von sich aus.» Sollten die Quais entgegen der Erwartung der Stadt zu schnell wieder zu voll sein, behält sie sich erneut einschränkende Massnahmen bis hin zu Sperrungen vor. Die Absperrgitter stehen deshalb weiterhin in Griffnähe bereit.

Sonderfall Ufschötti

Ein Sonderfall bleibt die Ufschötti. Sie war während der ganzen Corona-Zeit nie gesperrt – und daran soll sich laut Züsli vorderhand nichts ändern. Dies obwohl der Nutzungsdruck hier in den nächsten Wochen stark zunehmen dürfte. Grund: Die Freibäder – inklusive Lido – bleiben bis mindestens 8. Juni für den Badebetrieb geschlossen – die Ufschötti mit ihrem Strand hingegen ist jederzeit zugänglich.

Sonnenanbeter in der Ufschötti. Bild: Roger Grütter (Luzern, 17. Juli 2012)

Züsli sagt:

«Zumindest in den nächsten Woche dürfte der See aufgrund der Temperatur erst wenig Leute zum Baden locken.»

Hinzu kommt: Das Offenlassen der Ufschötti habe sich bislang bewährt. «Es gab zwar Phasen, in denen es dort viele Leute hatte, doch grundsätzlich wurde die Regeln eingehalten», so Züsli. «Wir schauen in der Ufschötti aber sicher genau hin.»

