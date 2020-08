Stadtrat vergibt die Sanierungs- und Erweiterungsprojekte von den Schulhäusern Rönnimoos und Littau Dorf Der Stadtrat hat im Rahmen des Architekturwettbewerbs rund um die Erweiterung und Totalsanierung der beiden Schulhäuser Rönnimoos und Littau Dorf die Projektaufträge vergeben. Über die Baukredite von insgesamt rund 80 Millionen Franken wird das Stimmvolk entscheiden. 25.08.2020, 11.03 Uhr

Das Schulhaus Littau Dorf soll umfassend saniert werden.

Bild: Pius Amrein (Littau, 14. März 2019)

Die Erweiterung des Rönnimoos-Schulhauses in Luzern geht an das Projekt «Am Platz» von Meyer Gadient Architekten AG aus Luzern und Raymond Vogel Landschaften AG aus Zürich. Baustart ist voraussichtlich 2023. Kosten soll das Projekt gemäss eine Mitteilung rund 30 bis 35 Millionen Franken, über den Baukredit wird an der Urne entschieden.