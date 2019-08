Luzerner Stadtrat will Airbnb-Angebote einschränken Angebote von touristisch genutzten Zweitwohnungen in der Stadt Luzern sollen stärker kontrolliert und beschränkt werden. Das gab der Stadtrat bekannt. Damit solle «der Wohnraum geschützt werden». Hugo Bischof

Die temporäre Vermietung von Wohnungen auf Sharing-Plattformen wie Airbnb hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Dies ist auch in der Stadt Luzern vermehrt der Fall. Luzerns Stadtrat will deshalb jetzt ein Monitoring für solche Vermietungsplattformen einführen. Zudem solle eine Einschränkung professioneller Angebote von touristisch genutzten Zweitwohnungen geprüft werden. Das gab Stadträtin und Baudirektorin Manuela Jost am Dienstag an einer Medienkonferenz zur städtischen Wohnraumpolitik bekannt.

Erstmals liegen nun auch Zahlen vor. Demnach wurden diesen Juni in der Stadt Luzern 360 Wohnungen zur Untervermietung angeboten. «Der grosse Teil davon, nämlich 292, gehen aufs Konto von professionellen Anbieter wie Airbnb», sagte Sarah Grossenbacher, Co-Leiterin der Luzerner Stadtplanung. «Nur 68 dieser Wohnungen werden durch Privatpersonen angeboten.»

Grossenbacher betont:

«Dass Private ihre Wohnungen in den Ferien untervermieten, macht Sinn. Dagegen haben wir nichts einzuwenden.»

Problematisch werde es aber, wenn professionelle Anbieter ganze Liegenschaften aufkaufen und sie so dem freien Wohnungsmarkt entziehen. Grossenbacher: «Unsere Aufgabe ist es, den städtischen Wohnraum zu schützen.» Welche Massnahmen die Stadt dazu ergreifen werde, sei noch offen, sagt Grossenbacher. Man wolle prüfen, ob eine entsprechende Anpassung des Bau- und Zonenreglements möglich sei. Eine Vermietung wäre demnach nur noch erlaubt, wenn man die Wohnung selber bewohnt und sie im Sinne der «Sharing Economy» vorübergehend anderen überlässt. Kürzlich kündigte die SP eine Volksinitiative an, falls die Stadt nichts unternimmt.