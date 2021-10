Kriens / Willisau «Schwierige Situation» und ein Herzensprojekt: Stadtschreiber Guido Solari blickt zurück – und freut sich auf seine neue Aufgabe Nach 14 Jahren verlässt Guido Solari Kriens und geht nach Willisau. Er sagt, was ihn dort erwartet – und blickt zurück auf bewegte Zeiten. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Der Job heisst gleich, ist aber ganz ein anderer.»

Das sagt Guido Solari (54), der nach 14 Jahren als Stadtschreiber in Kriens ab Montag neuer Stadtschreiber in Willisau wird. In Kriens habe er eine Stabsabteilung geführt und den Stadtrat sowie Einwohnerräte in rechtlichen Fragen oder bei der Formulierung von Berichten, Anträgen und Vorstössen beraten. In Willisau werde er die operative Tätigkeit der ganzen Verwaltung koordinieren und wiederum als Stabsstelle des Stadtrates dienen.

Guido Solari vor dem Krienser Stadthaus, seinem bisherigen Arbeitsort. Neu arbeitet er als Stadtschreiber in Willisau. Das Buch «Typisch Willisau» hat er als Vorbereitung gelesen. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 29. September 2021)

Das klingt nach dem neuen CEO-Modell; es handle sich aber um das traditionelle Führungsmodell im Kanton Luzern, wonach der Gemeindeammann als Delegierter des Stadtrates Vorsitzender der Geschäftsleitung ist, so Solari. Mit diesem Organisationsmodell erhalte er mehr direkte Verantwortung. «Ich werde enger bei Projekten mitarbeiten, näher am Puls sein und mehr Kontakt mit der Bevölkerung haben. Das reizt mich sehr.» Weiter freut er sich auf lebhafte Gemeindeversammlungen:

«Diese sind unberechenbarer als ein Parlament, wo nach den Kommissionssitzungen meist schon klar ist, wie es herauskommt.»

Wie er die Willisauer Verwaltung weiterentwickeln kann, will Solari nicht vorwegnehmen, zuerst werde er sich einarbeiten. «Ein Ziel wird aber sicher der Ausbau von digitalen Dienstleistungen sein.»

Seit über 35 Jahren in der öffentlichen Verwaltung tätig

Solari arbeitet seit über 35 Jahren in öffentlichen Verwaltungen. In Schlieren absolvierte er seine kaufmännische Ausbildung, später war er Gemeindeschreiber von Dänikon ZH, Stadtschreiber-Stellvertreter in Dietikon und seit 2007 Stadtschreiber in Kriens. In dieser Zeit hat er zahlreiche Projekte begleitet wie die neue Gemeindeordnung 2008, in deren Folge zahlreiche Reglemente überarbeitet werden mussten, die Vorarbeiten zum 2011 abgelehnten Fusionsprojekt «Starke Stadtregion», das Zentrumsprojekt sowie die Revision der Gemeindeordnung 2018 mit dem neuen Wappen und der Umbenennung von Gemeinde in Stadt Kriens.

Das neue Krienser Wappen. Bild: Stadt Kriens

An die Diskussionen um das neue Wappen mit Geschlechtsteil des Bären denkt Solari vergnügt zurück. «Es gab gar Artikel in nationalen Medien.» Ebenfalls für Gesprächsstoff sorgte damals der legendär komplizierte Abstimmungszettel mit einer Hauptfrage, zwei Variantenfragen und zwei Stichfragen. «Das war rechtlich aufgrund der Entscheidungen im Einwohnerrat nicht anders möglich.» Weniger schön war dagegen der Streit innerhalb des Stadtrats 2018:

«Die Situation war für mich als Stadtschreiber ganz schwierig, da ich der Neutralität und Loyalität gegenüber dem Gesamtgremium verpflichtet bin.»

Er habe stets versucht, für niemanden Partei zu ergreifen und bei Diskussionen das Gemeinwohl in den Vordergrund zu stellen. Das Scheitern der Fusionsabklärungen 2011 habe er als weniger tragisch empfunden. «Die Zeit war noch nicht reif. Es war problematisch, dass die Initiative dafür vom Kanton ausging. Wenn solch ein Projekt Erfolg haben soll, muss es von den betroffenen Gemeinden kommen.»

Gefragt nach seinem Herzensprojekt in Kriens nennt Solari das Stadtbüro, die zentrale Anlaufstelle für Anfragen aus der Bevölkerung im neuen Stadthaus. An dessen Planung sei er massgeblich beteiligt gewesen. «Mir war wichtig, den Fokus auf die Kunden zu legen: Wie kann man ihnen das Beziehen einer Dienstleistung vereinfachen?»

Politik sollte lösungsorientierter arbeiten

Seine Abschiedsrede im Krienser Einwohnerrat hielt Solari bereits Anfang September. Dabei appellierte er an die Politik, lösungsorientiert zu arbeiten. «Ich stelle einen Wandel in der Politik fest – generell, nicht nur in Kriens. Das Gemeinwohl steht weniger im Zentrum, sondern die eigene Profilierung oder die eigene Gruppierung», sagt er heute dazu. In Kriens erschwere die schwierige Finanzlage das politische Handeln zusätzlich. «Es ist wichtig, dass die Mehrheit ein Sensorium hat für die Minderheit, nur dann gibt es gute Lösungen.»

Der langährige Krienser Stadtschreiber Guido Solari wechselt nach Willisau. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 29. September 2021)

Sein Wechsel nach Willisau, wo er den in Pension gehenden Peter Kneubühler ersetzt, habe aber nichts damit zu tun. Auch nicht damit, dass der Krienser Stadtrat bei den Wahlen 2020 komplett neu besetzt worden ist, so Solari:

«Ich habe schon länger damit geliebäugelt, in der letzten Phase meiner Karriere eine neue Herausforderung anzunehmen. Diese Chance hat sich mir in Willisau geboten.»

In Kriens fühle er sich nach wie vor wohl, er werde weiterhin im Obernau wohnen. Seine Familie – Solari ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder – sei hier verwurzelt. Einer seiner Söhne politisiert für die Grünen im Einwohnerrat.

Von Willisau kennt Solari das historische Städtli, sonst hatte er zuvor keinen engeren Bezug. Als Vorbereitung habe er das Buch «Typisch Willisau» von Bruno Bieri über die Geschichte, die Geografie und Bräuche der Stadt gelesen. «Ausserdem wird mir mein Vorgänger noch einen Monat lange zur Seite stehen.»