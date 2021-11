Porträt «Das Alter kann man halt nicht ändern»: Ein halbes Leben im Dienste der Willisauer Bevölkerung ist genug Der Willisauer Stadtschreiber Peter Kneubühler geht nach über 34 Jahren in Pension. In dieser Zeit hat sich viel verändert: sein Beruf, aber auch die Menschen. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 18.11.2021, 16.30 Uhr

Eigentlich hat Peter Kneubühler seine Verabschiedung inklusive Apéro bereits hinter sich, da er bis Ende November noch die restlichen Ferien bezieht. Und trotzdem hat er sich in einem kleinen Büro in der Willisauer Stadtverwaltung eingerichtet, um zwischendurch doch noch kurz ein paar pendente Geschäfte zu erledigen und die E-Mails zu checken. Er nimmt einen Blätterstapel in die Hand und sagt: «Diese Dossiers will ich noch abschliessen und nicht einfach unfertig an meinen Nachfolger übergeben. Aber immerhin kann ich nun zur Arbeit kommen und gehen, wann immer ich will.»

Peter Kneubühler vor der Stadtverwaltung mit dem Willisauer Logo. Bild: Dominik Wunderli (Willisau, 9. November 2021)

Sein Nachfolger ist Guido Solari, ehemaliger Stadtschreiber von Kriens. Kneubühler hat ihn im letzten Monat in sein neues Amt eingeführt. «Er bringt viel Berufserfahrung mit. Ich bin froh, dass die Nachfolge somit bestens geregelt ist und ich guten Gewissens in Pension gehen kann», so der 64-Jährige. Trotzdem: Eigentlich würde er schon noch gerne ein wenig länger arbeiten. «Die Arbeit und die Unterstützung des Stadtrates, der Mitarbeitenden und der Bevölkerung hat mir immer Freude gemacht. Ich habe hier grosse Wertschätzung erfahren. Aber das Alter kann man halt nicht ändern.»

Von der Schreibmaschine bis zum Computer

Am 1. Juli 1987 hatte er als Stadtschreiber von Willisau-Stadt angefangen. Zuvor war der gebürtige Nebiker in den Gemeinden Malters und Littau tätig gewesen. Über einen Jobwechsel habe er sich in den über 34 Jahren nie Gedanken gemacht. «Warum auch? Der Beruf ist vielseitig und interessant. Willisau hat sich im Laufe der Zeit stark verändert, sodass ich immer mit neuen Herausforderungen konfrontiert wurde», sagt Kneubühler, der als Stadtschreiber für die Vorbereitung von Ratssitzungen, für die Beratung des Rats in rechtlichen Fragen oder die Korrespondenz und Ausfertigung von Entscheiden verantwortlich war und somit eher im Hintergrund agierte. «Ausserdem sind meine Frau und die drei Kinder hier bestens integriert und haben mich all die Jahre unterstützt und Verständnis gezeigt. Ich bin in den Vereinen aktiv. Es hat mir hier immer gefallen.»

Während seiner Amtszeit habe sich der Beruf stark gewandelt. «Früher habe ich die Protokolle noch auf der Schreibmaschine geschrieben und hatte nur drei, vier Mitarbeitende in der Stadtverwaltung. Ich war Generalist», sagt der langjährige Stadtschreiber, der sich nicht als typischen Chef beschreibt, sondern als kollegialen Vorgesetzten. Heute seien es rund 30 Angestellte, die vor Ort arbeiten. Aber auch die Ansprüche seien mittlerweile gestiegen.

«Es muss alles viel schneller gehen, und die Leute wollen immer umfassender und laufend informiert werden – sie sind kritischer als früher.»

Damals hätten sich jeweils die Parteien beraten, und dies sei so akzeptiert worden. «Eine gesunde Diskussionskultur ist richtig und gut – solange sie in einem anständigen Rahmen stattfindet.»

Digitalisierung als zukünftige Herausforderung

Überhaupt habe er sich immer gefreut, wenn in Willisau etwas gelaufen sei und sich die Stadt weiterentwickelt habe. So erinnere er sich gerne an die Fusion von Willisau-Land und Stadt vor 15 Jahren zurück. «Das hat dem Ort einen richtigen Schub gegeben, die Leute haben sich wieder viel mehr engagiert. Und im Rat selber wurde danach mehr zusammengearbeitet», sagt Kneubühler. Auch die Fusion mit Gettnau habe problemlos funktioniert. Weiter waren für ihn die Projekte wie die Umfahrung, der Entlastungskanal bei der Enziwigger, der Ausbau der Sportanlagen oder die Begegnungszone in der Altstadt wichtige Meilensteine. «Das war spannend für mich, weil ich immer irgendwie in den Projekten involviert war.»

Guido Solari ist der neue Stadtschreiber von Willisau. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 29. September 2021)

Und welche Herausforderungen kommen nun auf Kneubühlers Nachfolger zu? «Ganz klar die Digitalisierung», sagt er. Man müsse herausfinden, wie man als öffentliche Hand digitaler unterwegs sein und auch Social-Media-Kanäle richtig einsetzen könne:

«Das geht mir zu schnell, und vor der digitalen Welt habe ich grössten Respekt. Man muss auch die Tragweite erkennen. Damit habe ich mich aber nicht mehr gross befasst, es ist ein riesiges Gebiet.»

Er werde sich nun lieber seiner Familie, der Gartenarbeit und Freizeitaktivitäten wie dem Fischen, Biken, Pilzlen, Skifahren oder Goldwäschen widmen und wieder mal richtig entspannen. Und vor allem auf die Fasnacht freut er sich. «Die Vorbereitungen für unseren Fasnachtswagen haben bereits begonnen. Ich kann es kaum erwarten.»