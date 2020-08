Stellvertretende Rektorin der Stadtschulen Sursee wechselt nach Stans Helen Theiler demissioniert als Schulleiterin der Schule Kotten und als Stellvertretende Rektorin der Stadtschulen Sursee auf Ende Januar 2021. Die Nachfolge ist noch nicht geregelt. 12.08.2020, 16.23 Uhr

Helen Theiler

(dvm) In der Stadtverwaltung von Sursee hat man sich den Start ins Schuljahr ganz offenbar anders vorgestellt: «Leider müssen wir Sie schon zu Beginn des neuen Schuljahres darüber informieren, dass Schulleiterin Helen Theiler nach mehr als neunjähriger Tätigkeit an den Stadtschulen Sursee zu neuen beruflichen Zielen aufbrechen will», heisst es in einer Mitteilung der Schulbehörde.