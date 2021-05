Stadttheater Dürrenmatts «Die Panne» kommt doch nicht nach Sursee – obwohl Möglichkeit bestünde Trotz Nomination als Pilotprojekt einer Grossveranstaltung und Öffnung der Kulturstätten wird das Werk nicht aufgeführt. Der Grund: Es gibt zu viele Unklarheiten. 31.05.2021, 11.47 Uhr

Die Sitze werden am 18. Juni leer bleiben. Bild: Roberto Conciatori / PD

(zgc) «Es hätte ein versöhnlicher Abschluss einer schwierigen Saison werden sollen», schreiben die Verantwortlichen des Stadttheaters Sursee in einer Medienmitteilung. Werden sollen, denn: Die für den 18. Juni geplante Aufführung des Schauspiels «Die Panne» von Friedrich Dürrenmatt ist abgesagt. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, wäre mit der zugelassenen Zahl von 100 Zuschauern nicht an eine reguläre Aufführung zu denken, weil «die Zahl der Abonnenten und der bereits gekauften Einzeleintritte das Zweieinhalbfache dieser Zahl ausmachte». Aus Fairnessgründen nimmt das Theater Abstand von Verlosungen oder ähnlichen Massnahmen Abstand.