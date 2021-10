Luzerner Stadtverwaltungen Frauen arbeiten viel öfter Teilzeit – aber auch Junge Nimmt man die Arbeitspensen von grossen Stadt- und Gemeindeverwaltungen unter die Lupe, zeigen sich alte Rollenbilder – und ein Generationenwechsel. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 08.10.2021, 05.00 Uhr

Erhebungen in Stadt- und Gemeindeverwaltungen haben gezeigt: Die unerklärbaren Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau bewegen sich heute auf tiefem Niveau. Das ist ein gutes Zeichen für die Gleichstellung der Geschlechter. Trotzdem verdienen Frauen oft weniger als Männer. Die erklärbaren Lohnunterschiede entstehen aus verschiedenen Gründen. Auch Arbeitspensen können darauf einen Einfluss haben.

Ein Blick auf die Pensenverteilung in den Verwaltungen der Städte Luzern, Kriens und Sursee sowie der Gemeinde Emmen zeigt: Frauen arbeiten viel öfter Teilzeit als Männer. Gleichzeitig ist überall die Mehrheit der Verwaltungsangestellten weiblich, die Führungskräfte hingegen sind überwiegend männlich.

So sind in der Luzerner Stadtverwaltung ganze 88 Prozent aller Mitarbeiterinnen teilzeitbeschäftigt. Bei den Männern beträgt der Anteil der Teilzeitbeschäftigten 38 Prozent. In Kriens und Emmen arbeiten rund 80 Prozent der Mitarbeiterinnen Teilzeit. In Kriens liegt der Anteil der Mitarbeiter in Teilzeitbeschäftigung bei 40 Prozent, in Emmen nur bei 29 Prozent. Auch in der Stadtverwaltung Sursee arbeitet das Gros der Frauen Teilzeit – ganze 84 Prozent. Der Teilzeitanteil der Männer liegt bei lediglich 26 Prozent. Besonders ausgeprägt zeigt sich dies bei den Mitarbeitenden ohne Führungsaufgaben: Frauen arbeiten überall mehrheitlich Teilzeit, Männer mehrheitlich Vollzeit.

Die meisten Reinigungskräfte sind Frauen

Die Gründe dafür sind schnell gefunden. «Insbesondere in den Bereichen Betreuung und Reinigung ist der weibliche Anteil von Mitarbeitenden sehr hoch. Zudem wird in diesen Tätigkeitsfeldern häufig in Teilzeitpensen gearbeitet», sagt der Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli (SP). Im Gegensatz dazu seien in «Regiebetrieben» wie dem Strasseninspektorat oder der Stadtgärtnerei mehr Männer angestellt und die Teilzeittätigkeit gering. Auch die Emmer Gemeindepräsidentin Ramona Gut-Rogger (FDP) nennt die Reinigungsarbeit als Grund für den hohen Frauenanteil. Rund 60 von 229 Frauen sind in Emmen in diesem Bereich beschäftigt.

Gut ergänzt aber auch: «Es ist nach wie vor oft so, dass Frauen ihre Erwerbstätigkeit bei der Gründung einer Familie reduzieren, während die Männer Vollzeit tätig bleiben.» Heinz Wyss, Personalleiter der Stadt Sursee, glaubt, dass es sich in erster Linie um ein gesellschaftliches Phänomen handelt, wenn Frauen Teilzeit und Männer Vollzeit arbeiten.

Luzerner und Surseer Kaderfrauen können Teilzeit

Während unter den Mitarbeitenden die Frauen in der Mehrheit sind, gibt es bei Führungskräften auf allen Verwaltungen einen Männerüberhang. Christine Kaufmann-Wolf (Mitte), Stadtpräsidentin von Kriens, sagt dazu: «Es gibt nach wie vor Fachrichtungen, in denen keine oder nur selten Bewerbungen von Frauen eingehen.» Dies betreffe etwa die Planungs- und Baudienste, Verkehr und Infrastruktur, oder den Werkunterhalt.

Bei den Führungskräften zeigen sich die grössten Unterschiede zwischen den vier Verwaltungen: Während in Emmen der Anteil sowohl der männlichen wie der weiblichen Führungskräfte, die Teilzeit arbeiten, verschwindend klein ist, verteilen sich die Führungspositionen in Kriens je etwa zur Hälfte auf Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte – unabhängig vom Geschlecht. Anders in Luzern, wo die Mehrheit der weiblichen Führungskräfte Teilzeit arbeitet, von den männlichen aber offenbar die Vollzeitbeschäftigung präferiert wird. Noch deutlicher zeigt sich dies in Sursee. Die Frauen in Sursee und Luzern beweisen damit, dass auch Kaderleute nicht unbedingt 100 Prozent arbeiten müssen.

Dies dürfte in Luzern damit zusammenhängen, dass der Stadtrat das Job- und Topsharing sowie gezielt Frauen in Führungspositionen fördert. «In den letzten Jahren konnten mehrmals weibliche Führungspersonen in den Managementfunktionen rekrutiert werden», sagt Beat Züsli. Darüber hinaus schreibt die Stadt seit mehreren Jahren alle Stellen in Teilzeit aus. «Der Anteil der Teilzeitmitarbeitenden ist unabhängig vom Geschlecht relativ hoch.» Die Stadt versuche sowohl bei der Rekrutierung wie auch bei bestehenden Arbeitsverhältnissen auf Pensenwünsche einzugehen.

Auf individuelle Wünsche wird eingegangen

Auch der Krienser Stadtrat legt Wert darauf, bei Neubesetzungen im Kader den Frauenanteil zu erhöhen. «Die Ausschreibungen werden deshalb immer für beide Geschlechter und in Teilzeit ausgeschrieben. Zudem kann die Stadtverwaltung sehr flexible Arbeitszeiten anbieten», sagt Christine Kaufmann. Einem Antrag auf Pensenreduktion werde nachgekommen, sofern es betrieblich möglich sei. In den letzten Jahren gebe es zudem vermehrt kurzfristige Pensenmutationen. Laut Kaufmann gibt es keinen Bereich mehr in der Krienser Verwaltung, in dem es keine Teilzeitmitarbeitenden gibt. «Es gibt auf der anderen Seite nach wie vor viele Mitarbeitende, die Vollzeit arbeiten möchten.»

Derweil hält Ramona Gut fest: «Ich persönlich halte nichts von einer Frauenquote. Wir rekrutieren diejenigen Mitarbeitenden, die die erforderlichen Qualifikationen mitbringen und das bestehende Team gut ergänzen.» Grundsätzlich fördere die Gemeinde Emmen als Arbeitgeberin sowohl Männer als auch Frauen mit dem Ziel, die Mitarbeitenden weiterzubilden. Teilzeitarbeit werde – «wenn gewünscht und betrieblich zielführend» – auch in Führungspositionen ermöglicht. «Unsere Stelleninserate werden oft mit Pensenbandbreiten ausgeschrieben und teilweise mit Hinweis auf Jobsharing, wodurch auf individuelle Wünsche eingegangen werden kann», so Gut. Am Ende sei aber nicht das Pensum entscheidend, «sondern dass wir motivierte und gut qualifizierte Mitarbeitende anstellen können» – eine Aussage, die alle Angefragten in ähnlicher Form machen.

Auch in Sursee ist die Qualifikation der Bewerberinnen und Bewerber ausschlaggebend und nicht das Geschlecht. «Wenn wir aber zwei ebenbürtige Bewerbungen einer Frau und eines Mannes für eine Kaderstelle haben, wählen wir die Frau», sagt Heinz Wyss. Denn im Gegensatz zur restlichen Belegschaft sind in Leitungsfunktionen die Frauen untervertreten. Darüber hinaus versuche die Stadt Sursee auch in Führungspositionen Jobsharing zu ermöglichen. Dem Wunsch nach Teilzeitarbeit werde immer versucht nachzukommen – «und in den meisten Fällen ist dies auch möglich», so Wyss.

Junge interessieren sich für Teilzeitstellen

Was in den Zahlen nicht ersichtlich ist, aber von allen Personalverantwortlichen erwähnt wird: Vor allem Junge interessieren sich für Teilzeitstellen. So sagt Beat Züsli: «Wir stellen fest, dass insbesondere jüngere Bewerberinnen und Bewerber die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit nutzen.» Dieselbe Beobachtung macht man in Sursee. «Ich nehme an, dass sich diesbezüglich ein Generationenwechsel vollziehen wird», sagt Heinz Wyss. Auch Emmen spürt gemäss Ramona Gut «erste Veränderungen, indem neue junge Mitarbeitende nicht mehr konsequent 100 Prozent arbeiten wollen» – auch wenn diese noch keine Familie gegründet haben.

Interessant ist dabei eine Beobachtung aus Kriens. Christine Kaufmann: «Wir beobachten, dass der Wunsch nach Teilzeitarbeit bei jüngeren Führungskräften höher ist als in Funktionen ohne Führungsverantwortung.» Diese Nachfrage werde mitunter durch wirtschaftliche Überlegungen gesteuert: Dank höherem Lohn können sich Kadermitarbeitende eher eine Teilzeitanstellung leisten.

Teilzeitmänner auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt

Wenn Frauen gefördert werden, besteht die Gefahr, dass Männer das Nachsehen haben. So berichtete die «NZZ am Sonntag» in der Ausgabe vom 20. Juni, dass Männer, die Teilzeit arbeiten möchten, auf dem Arbeitsmarkt stärker benachteiligt seien als Frauen: Will jemand Teilzeit statt Vollzeit arbeiten, nimmt die Chance auf ein Stellenangebot bei Männern um 22 Prozent ab, bei Frauen nur um 10 Prozent. Dies dürfte mit Geschlechterstereotypen zusammenhängen. «Wenn eine Frau Teilzeit arbeitet, wird dies auf ihre familiäre Belastung zurückgeführt. Bei einem Mann dagegen wird eher unterstellt, dass er beruflich weniger engagiert ist», heisst es im Artikel.

Auf die Frage, ob auch Männern Teilzeitpensen ermöglicht werden, betont Beat Züsli, dass die Stadt Luzern die Rahmenbedingungen so gestalte, dass Teilzeitarbeit wie auch Top- und Jobsharing für alle Personen unabhängig von Geschlecht und Alter möglich sei. Ebenso geht die Stadt Kriens nach Aussage von Christine Kaufmann geschlechtsunabhängig auf Wünsche aller Mitarbeitenden ein. Dasselbe gilt in der Stadt Sursee. Die Gemeinde Emmen ist derweil laut Ramona Gut «erst in jüngster Zeit bei der Rekrutierung konkret damit konfrontiert», dass Männer Teilzeitpensen wünschen.