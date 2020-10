«Stadtwärts»: Die psychologischen Tücken des Abstrichs Szene bei einem Coronatest im Luzerner Kantonsspital. Simon Mathis 19.10.2020, 07.24 Uhr

Simon Mathis Bild: Pius Amrein

«Haben Sie das schon einmal gemacht?», fragt der Arzt. Die junge Frau, die vor ihm sitzt, erwidert cool und abgeklärt: «Ja, schon mehrmals.» Sie zuckt leicht mit den Schultern. Ich schaue nach links und nach rechts zu den anderen Personen, die mit mir im grossen Wartezimmer sitzen. Die nervösen Blicke der anderen verraten mir: Ich bin nicht der Einzige, der das zum ersten Mal macht.

Diese Szene spielte sich vergangenen Donnerstag ab, als ich einen Coronatest im Luzerner Kantonsspital machte. Der Termin gab mir nicht nur Aufschluss über meinen derzeitigen Gesundheitszustand. (Ich kann an dieser Stelle Entwarnung geben: Das Testergebnis war negativ.) Nein, er gab mir auch einen psychologischen Querschnitt darüber, wie die Luzerner mit dieser aussergewöhnlichen Situation umgehen. Die einen nehmen’s mit einem lässigen Schulterzucken, die anderen mit einem stoischen Pokerface. Ich zum Beispiel. Dazu muss man wissen: Ich bin, was medizinische Dinge anbelangt, ziemlich zimperlich. Der Gedanke an Spritzen oder Zahnbohrer löst in mir ein gewisses Unwohlsein aus. Das gilt seit neuestem auch für den sogenannten Abstrich, der «Entnahme von Untersuchungsmaterial aus der Oberfläche von Schleimhäuten», die für einen Covid-Test nötig ist. Diese Definition aus Wikipedia ist eine noble Art zu sagen: «Jemand stochert mit einem langen Stäbchen in Ihrer Nase herum.»

Mit diesem Bild vor meinem inneren Auge sass ich also da. Die Frau, die direkt vor mir an die Reihe kam, reagierte ganz anders als ihre Vorgängerin. Als der Abstrich vorbei war, rief sie: «Wie eklig!» Nachvollziehbar. Nachdem sie mit einem Taschentuch am Gesicht nach draussen gestürmt war, setzte ich mich leicht zerknirscht auf den Stuhl. «Haben Sie das schon einmal gemacht?», fragte der Arzt auch mich. Ich schüttelte den Kopf. Es sei nur etwas unangenehm, tue aber nicht weh, sagte er. Er wies mich an, den Kopf in den Nacken zu legen. Gesagt, getan. Und dann: ein leichtes Stechen. Fertig. Das war’s? Erstaunt stand ich auf und machte mich auf den Weg ins Homeoffice.

Jeder Mensch reagiert anders auf diesen Abstrich. Das gilt auch für die Coronapandemie, die jetzt wieder ernster wird. Im Testcenter war die Stimmung zwar nervös bis angespannt, aber durchaus gefasst, freundlich, zeitweise gar humorvoll. Die Leute behielten einen kühlen Kopf – trotz der unsicheren Lage. Daher verliess ich das Kantonsspital wesentlich zuversichtlicher, als ich es betreten hatte.