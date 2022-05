Abstimmen im Ausland: Wenn die persönliche Demokratie zurückkehrt

Kolumne Stadtwärts Die Abstimmungsunterlagen dienen endlich nicht mehr als Anzündpapier Nach zwei Jahren im Ausland freut sich unser Autor, dass er endlich wieder an der Demokratie teilnehmen kann. Matthias Stadler 08.05.2022, 14.30 Uhr

Wer hätte gedacht, dass die trockenen Abstimmungsunterlagen unseres Landes solche Freude bereiten können? Dass das simple Ausfüllen der Stimmzettel – ein paar Mal Ja, ein paar Mal Nein – für gute Laune sorgt? Ich zumindest nicht. Obwohl ich es sehr schätze, dass ich vierteljährlich meinen Senf zu allem Möglichen dazugeben kann, hat mir diese Möglichkeit selten ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.

Unser Autor kann wieder abstimmen – neu in Horw,

also auch über die Zukunft im Gebiet Winkel. Bild: Boris Bürgisser

(5. Mai 2021)

Aber bekanntermassen lernt man ja etwas erst richtig zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat. Das ist mir während der vergangenen zwei Jahre im Ausland so ergangen. Obwohl man selbstredend auch als Auslandschweizer das Recht hat, an der Demokratie im Heimatland teilzunehmen, war mir dies leider aus praktischen Gründen kaum möglich. Ich war in Neuseeland zu Hause, wo ich auch die Pandemie erlebte (aber das ist ein anderes Thema). Zu Beginn erhielt ich die Abstimmungsunterlagen aus der Schweiz noch pünktlich. Doch dann kam Covid-19 – und damit einher gingen grosse Verzögerungen beim weltweiten Postversand.

Die Unterlagen trafen teilweise drei Tage vor dem Abstimmungstermin bei mir ein und damit natürlich viel zu spät, um sie zurück um den halben Globus zu schicken. Zehntausende weitere Auslandschweizer, beispielsweise auch in Australien und in den USA, waren davon betroffen – und sind es noch heute. Das Problem: Es fehlt an einer elektronischen Lösung.

Die Folge: Die Abstimmungszettel landeten als Anzündpapier im Cheminée – die Demokratie ging vor meinen Augen sozusagen in Schall und Rauch auf. Ein trauriger Anblick. Denn in der Schweiz war ich stolz darauf gewesen, nie einen Abstimmungstermin verpasst zu haben. Und nun konnte ich gleich an mehreren Urnengängen nacheinander nicht teilnehmen.

Doch nun bin ich zurück in der Schweiz, das Couvert mit den Stimmzetteln für den 15. Mai lag pünktlich in meinem Briefkasten. Ich kann also zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder rechtzeitig abstimmen. Welch Freude, meine persönliche Demokratie ist auferstanden! Die Abstimmungsunterlagen habe ich gleich am ersten Tag nach dem Erhalt ausgefüllt und zurückgeschickt – gut gelaunt und mit einem Lächeln im Gesicht.