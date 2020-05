Kolumne «Stadtwärts»: Endlich wieder mehr Sozialleben und weniger Online-Shopping Gut, ist der Lockdown weitgehend aufgehoben. Das Sozialleben hat der Autorin gefehlt. Und auf Online-Shopping verzichtet sie gern wieder. Beatrice Vogel 24.05.2020, 14.31 Uhr

Beatrice Vogel.

Der Lockdown lehrt uns viel über uns selbst. Für mich ist ein Blick auf mein Bankkonto aufschlussreich: Im vergangenen April habe ich rund einen Viertel weniger Geld ausgegeben als in einem normalen Monat. Das Übrige sind «gebundene Ausgaben» wie Miete, Versicherungen, Abo-Kosten und dergleichen.

Wo habe ich einen Viertel meines monatlichen Budgets eingespart? Beim Sozialleben. Mein Freundeskreis ist über die ganze Schweiz verteilt und ich habe kein Auto. So fahre ich fast jedes Wochenende mit dem Zug irgendwo hin, um Freunde oder Familie zu besuchen. Daneben gebe ich gern Geld in Restaurants oder Bars aus, ebenfalls im Rahmen meines Soziallebens. Auch ein wenig Kultur gönne ich mir ab und zu. Das alles war in der Isolation nicht möglich.

Die finanziellen Einsparungen wiegen den soziale Entzug keineswegs auf. Umso mehr koste ich es jetzt aus, wieder Freunde zu treffen. Mit Abstand – aber immerhin. Meine Lockdown-Finanzen liefern den Beleg dafür, welchen Stellenwert ich sozialen Kontakten und den damit verbundenen Investitionen beimesse. Andere Konsumgüter leiste ich mir hingegen selten. Ich bin keine regelmässige Shopperin, schon gar nicht online. Eine Corona-Erfahrung aus diesem Bereich möchte ich dennoch nicht unterschlagen:

Am Osterwochenende gab unser Duschschlauch den Geist auf. Direkt unterhalb des Duschkopfs spritzte das Wasser heraus wie aus einer offenen Halsschlagader. Was für eine Wasserverschwendung! Normalerweise hätte ich notfallmässig im Baumarkt einen Schlauch gekauft, was bekanntlich nicht möglich war. Zum Glück gibt es Online-Shops, dachte ich. Sechs Tage Lieferfrist, so lange konnte ich warten. Nach sechs Tagen dann die Mail des Shops: Lieferengpässe, es dauert etwas länger. Ok, dann wartete ich halt weiter, etwas anderes blieb mir ja nicht übrig.

Die Wochen verstrichen, der 27. April kam. Ich hätte dann den Schlauch im Baumarkt kaufen können. Aber nein, er war ja schon bestellt. Also wartete ich weiter. Dann endlich, nochmals eine Woche später, die Meldung, die Bestellung werde bald geliefert. Und tatsächlich: Am 5. Mai, fast ein Monat nach dem Tod des Schlauchs, konnte ich endlich wieder richtig duschen. Übrigens: Meine einzige andere Online-Bestellung im Lockdown, eine externe Festplatte, die ich nicht besonders dringend gebraucht hätte, wurde innert fünf Tagen geliefert.