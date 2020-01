Kolumne «Stadtwärts»: Immer mit der Teigruhe! Als Brot-Liebhaber staunt man nicht nur über die Vielfalt heutzutage in den Bäckereien, sondern auch über die Verkaufsargumente, findet unser Autor. Roman Hodel 26.01.2020, 17.00 Uhr

Ich bin ein Brot-Junkie. Ja, es ist so. Und ich finde, nun ist der richtige Moment, dies endlich mal auszusprechen. Zwei Sorten müssen immer zur Hand sein – irgendetwas Körniges, also Gesundes, und natürlich etwas Ungesundes, gerne Silserli. Diesbezüglich fällt mir ein: Als ich jung war – also vor sehr langer Zeit – gabs in den Dorfbäckereien vor allem ruch oder halbweiss. Gut, dazu noch Gipfeli, Mutschli und Weggli. Ah, und irgendwann kam dieses Grahambrot. Da fällt mir ein: Gibt’s das eigentlich noch? Was für ein Unterschied zu heute! Selbst beim Grossverteiler wird man geradezu von der Auswahl erschlagen. Ganz zu schweigen von den Bäckermeistern etwa am Markt.