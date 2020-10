Kolumne Stadtwärts: In jeder Tasche eine Maske Die Maskenpflicht bringt so manche Herausforderung mit sich. Die Lösung: Immer genügend Ersatzmasken mitführen. Beatrice Vogel 04.10.2020, 17.00 Uhr

Ich trage Portemonnaie und Smartphone in der Regel in Handtaschen mit mir herum. Das liegt unter anderem daran, dass Hosen, die für Frauen geschneidert werden, zu kleine Hosentaschen haben und Röcke meist gar keine. Natürlich besitze ich mehrere Taschen und Rucksäcke, die ich bei Bedarf wechsle. Weil ich keine Lust habe, ständig den ganzen Inhalt von einer Tasche in die andere umzupacken, ist jede mit dem Wichtigsten ausgerüstet: Taschentücher, Kugelschreiber, Lippenpomade, Ohropax, Feuerzeug, Tampons. So muss ich jeweils nur Portemonnaie, Handy und Agenda von einer in die andere Tasche transferieren.

Seit diesem Frühsommer gehört nun auch ein Zip-Säckli mit ein bis zwei Einwegschutzmasken zur Grundausrüstung. Für den Fall, dass ich mal ungeplant den ÖV benützen muss. Wobei das in Luzern bis anhin ja noch unproblematisch ist. Notfalls kauft man irgendwo Masken, bevor man den Bus besteigt. Einziger Nachteil: Die Dinger gibt's meistens nur in 50er-Packungen, die sich – je nach Häufigkeit der Notfälle – irgendwann zu Hause stapeln.

Vor einer vermeintlich ausweglosen Situation stand kürzlich eine Freundin von mir, die einen Ausflug nach Lausanne gemacht hat. Ihre Stoffmaske, die sie für die Hinfahrt mit dem Zug benutzt hatte, war verloren gegangen. Für die Rückfahrt nach Luzern musste ein neuer Gesichtsschutz her. Doch: In Lausanne herrscht auch in Läden Maskenpflicht. Eine Maske ohne Maske einkaufen? Fehlanzeige. Schon völlig verzweifelt, entdeckte meine Freundin die Rettung: Einen Selecta-Automaten, der Schutzmasken führte. Glück gehabt! Eine andere Option wäre ja, jemanden um Hilfe zu bitten. Vielleicht findet man sogar jemanden, der eine Ersatzmaske dabei hat und grossherzig verschenkt. Zum Beispiel jemanden wie mich, die nach x Notfallkäufen in jeder Tasche ein 50er-Pack mit sich herumträgt.