Stadtwärts «Lieber Herr Knobel» Die Höflichkeitsfloskeln in geschäftlichen E-Mails haben sich in den letzten Jahren verändert. Nicht nur zum Guten – vor allem ein Abschiedsgruss ist aus Sicht unseres Autors ein Dauerärgernis. Robert Knobel 11.04.2021, 18.00 Uhr

36 Prozent der E-Mails, die ich in den letzten zwölf Monaten erhielt, begannen mit «Sehr geehrter Herr Knobel». Nun, weshalb sollte Sie das erstaunen? Mich jedenfalls schon. Nicht etwa, weil mir von so viel tausendfach wiederholter «Ehre» die Schamesröte ins Gesicht steigen würde. Im Gegenteil: Etwas besorgt muss ich feststellen, dass diese Höflichkeitsform im Rückzug begriffen ist. Ein Blick in mein Mail-Archiv, das zehn Jahre zurückreicht, zeigt, dass ich zwischen 2011 und 2016 noch in 43 Prozent der Fälle von den Absendern geehrt wurde. Heute hingegen werde ich immer häufiger mit dem formlosen «Lieber Herr Knobel» angeschrieben. Der Anteil dieser Floskel ist von 21 auf 34 Prozent gestiegen.

Boden gut gemacht hat auch die Anrede «Guten Tag» (15 Prozent). So was hörte man früher höchstens von sehr altmodischen Menschen oder in historischen Filmen. Oder von meinem Deutschlehrer an der Kanti. Jedenfalls bin ich bis heute damit nicht wirklich warm geworden. Viel lieber begrüsse ich die Leute mit «Guten Morgen» – oder wenn ich ungeduldig auf eine Antwort warte, auch «Guten Abend». Wobei ich manchmal lange grübelnd vor dem Computer sitze und mich frage, ob es für den «guten Morgen» vielleicht doch schon zu spät ist. Bisweilen öffne ich auch mit etwas Neid das Mail jener Person, die mir um 16 Uhr schon einen «guten Abend» wünscht. Wohl deshalb, weil das mit den Tageszeiten etwas komplex ist, werden sie in letzter Zeit immer häufiger weggelassen, wie meine Mail-Empfangsstatistik zeigt.

Immer seltener werde ich auch mit «Hallo Herr Knobel» angeschrieben (der Anteil schrumpfte von 7 auf 1 Prozent). Die saloppen 2010er-Jahre mit ihrem Duzis-Hype scheinen allmählich wieder zu verblassen. Dafür ist das «Grüezi» eher im Aufwind (von 5 auf 7 Prozent) – was vor wenigen Jahren im Geschäftsverkehr noch undenkbar gewesen wäre. Doch in Zeiten von «Bleiben Sie zu Hause» machen die Leute halt gerne etwas auf Swissness.

Vielleicht wollen sie ja auch bloss jenes Dauerärgernis in Sachen Höflichkeitsfloskeln wieder zurechtbiegen, diese furchtbar «besten Grüsse», die sich in den letzten Jahren zu einer wahren Plage entwickelt haben. Ich bin mir nie sicher: Ist es einfach eine verunglückte Übersetzung der amerikanischen «Best Regards»? Oder will das Gegenüber damit bewusst kühle Distanz demonstrieren, weil freundliche Grüsse dann doch etwas zu freundlich wären?

Zwar sende auch ich ab und an beste Grüsse an jemanden – aber nur als trotzige Antwort, wenn er oder sie damit angefangen hat. Am höflichsten beendet man ein Mail ohnehin «mit freundlichen Grüssen». Ist noch altmodischer als der Gute Tag, ich weiss. Die entsprechende Statistik dazu erspare ich Ihnen darum.