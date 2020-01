«Stadtwärts»: Plötzlich Youtuber Youtuber gibt's wie Sand am Meer. Unser Journalist Simon Mathis hat vor kurzem einen besonders mysteriösen kennengelernt. Simon Mathis 13.01.2020, 05.00 Uhr

Die Digitalisierung macht bekanntlich vor fast gar nichts Halt. Sie ist so fortgeschritten, dass sie kaum mehr überraschen kann – zumindest dachte ich das bis vor einigen Monaten. Damals nämlich sprach mich am Bahnhof ein Mann an und bat um ein paar Franken. Ich kam mit ihm ins Gespräch. Als ich auf meinen Bus hasten musste, verabschiedete er sich beiläufig mit den Worten: «Und wenn du willst, schau dir mal meinen Youtube-Channel an!»