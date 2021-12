Veloklingel oder Trillerpfeife? So gelingt Überholen beim Joggen

Kolumne «Stadtwärts» Veloklingel oder Trillerpfeife? So kündige ich als Jogger meine Überholabsicht an Wie überhole ich als Jogger von hinten Leute, ohne sie zu erschrecken? Unser Redaktor hat ein paar Tipps erhalten. Roman Hodel 13.12.2021, 05.00 Uhr

Als Jogger von hinten Spaziergehende (das heisst jetzt doch so oder?) überholen – ohne diese zu erschrecken –, ist eine Kunst. Mein Dilemma habe ich in meiner letzten Kolumne in allen Farben geschildert und um Tipps gebeten. So viel sei gesagt: Auf unsere Leserinnen und Leser ist Verlass. Per Mail und sogar Briefpost erreichten mich allerlei Vorschläge, die ich hiermit gerne teile. Herzlichen Dank auch auf diesem Weg.