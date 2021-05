Kolumne «Stadtwärts» Von hysterischen Frauenstimmen beim Fitness und Jugendsünden auf CD Mit pumpenden Beats trainieren allerlei Fitnessgruppen auf der Luzerner Allmend. Unser Redaktor findet den Sound schwierig. Obwohl, so ganz unbekannt kann ihm dieser gar nicht sein. Roman Hodel 31.05.2021, 05.00 Uhr

Sport im Freien ist schwer angesagt. Auf der Luzerner Allmend wimmelt es von Fitnessgruppen. Nicht nur, weil es Frühling ist. Sie wissen schon ... das Virus. Ich finde es super, so grundsätzlich. Irritierend ist einzig die Musik, die diese Menschen zur körperlichen Ertüchtigung benötigen. In der Regel handelt es sich um Viervierteltakt-Dancemusic, gerne mit Steigerungen und hysterischen Frauenstimmen versehen. Also mich animiert das gar nicht zur Bewegung, sondern es löst eher Aggressionen aus.