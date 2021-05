Kolumne «Stadtwärts» Wie mich E-Mail-Irrläufer Demut lehrten Es ist einfach, andere dafür zu tadeln, ihre E-Mails an den falschen Empfänger zu senden. Schwieriger ist, zu akzeptieren: Das kann jedem passieren. Beatrice Vogel 16.05.2021, 15.00 Uhr

Im beruflichen E-Mail-Verkehr gibt es immer mal wieder Irrläufer. Meine E-Mail-Adresse ist zum Beispiel schon im Verteiler von Behörden gelandet. Leider hat sich bis jetzt noch keine brisante Story daraus ergeben. Seit unsere Zeitung zu CH Media gehört und die E-Mail-Adressen vereinheitlicht wurden, erhalte ich immer wieder interne E-Mails für Beatrice Vögeli. Das ist eine nette Kollegin in Aarau, wie ich festgestellt habe. Vor den verirrten E-Mails kannte ich sie nicht – bis jetzt habe ich sie auch noch nie getroffen oder am Telefon gesprochen.

Der E-Mail-Verkehr hat so seine Tücken. Symbolbild: std (14. Mai 2021)

Dass sie nett ist, weiss ich, weil sie sich immer freundlich bedankt, wenn ich ihr die Irrläufer weiterleite. Zumindest habe ich das anfangs so gemacht. Mittlerweile nerven mich die falschen E-Mails. Deshalb habe ich begonnen, die Absender höflich auf den «Zwei-Buchstaben-Unterschied» zwischen mir und der anderen Beatrice hinzuweisen. Sie sollen bei der Adresseingabe gefälligst aufmerksamer sein.

Kürzlich habe ich mir selbst ein E-Mail geschickt, was ich aus diversen Gründen regelmässig mache. Doch dieses kam nie an. Als ich bei den gesendeten E-Mails nachschaute, stellte ich fest: Ich habe das E-Mail an Beatrice Vögeli geschickt! Offenbar habe ich ihre Adresse schon so oft eingegeben, dass diese bei den Vorschlägen vor meiner erscheint.

Ich habe mich – Asche auf mein Haupt – natürlich umgehend bei Beatrice entschuldigt. Und eine freundliche Antwort bekommen: «Kann ja passieren.» Trotzdem peinlich, dachte ich, und nahm mir vor, künftig aufmerksamer beim E-Mails-Verschicken zu sein. Das Gute daran: So einfach kommt man zu einer Portion Demut!