«Stadtwärts»: Zu Fuss von Luzern nach Sursee Was das Leben auf den ersten Blick erleichtert, hat am Ende nicht immer nur positive Auswirkungen. Stefan Dähler 23.12.2019, 05.00 Uhr

Stefan Dähler

Mein Leben lang wusste ich nichts davon. Bis ich vor wenigen Tagen erfuhr, dass man bei ungeöffneten Elmex-Zahnpastatuben den Verschluss mit einer Vorrichtung auf der Oberseite des Deckels einfach wegdrehen kann. Wie oft bin in ich in meinem Leben auf der Suche nach einer Schere, um den Verschluss wegzuschneiden, in der Wohnung herumgeirrt – völlig unnötigerweise.