Städtebau «Wir müssen Luzern Süd näher zu den Leuten bringen» – diese Ziele hat der neue Gebietsmanager Seit 100 Tagen vernetzt Raymond Studer die verschiedenen Akteure im Gebiet zwischen Kriens, Horw und Luzern. Neben Investoren und Behörden will er nun vermehrt auch die Bevölkerung erreichen. Stefan Dähler 12.04.2021, 16.38 Uhr

Grossprojekte wie der Campus Horw oder Pilatus-Arena stehen dort an: Luzern Süd an den Grenzen von Kriens, Horw und Luzern ist eines der dynamischsten Gebiete im Kanton. Seit 100 Tagen ist nun der Stadtluzerner Raymond Studer (37) dort als Gebietsmanager tätig. Der ausgebildete Elektromonteur und Wirtschaftsingenieur mit Weiterbildungen in den Bereichen Business-Administration sowie Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung hat den Posten von Thomas Glatthard übernommen, der in Pension ging.

Blick auf das Gebiet Luzern Süd mit dem Krienser Nidfeld-Areal im Vordergrund.

Bild: Boris Bürgisser (22. März 2021)

Als Gebietsmanager ist Studer auf Mandatsbasis vom Gemeindeverband Luzern Plus beauftragt, der Arbeitsaufwand beträgt rund 50 Prozent. Seine Aufgabe ist, die Interessen der beteiligten Gemeinden, der Wirtschaftsförderung, des Gewerbes, der Grundeigentümer und Arealentwickler zu koordinieren. «In den ersten Tagen ging es vor allem darum, das Know-how meines Vorgängers zu transferieren, die Anspruchsgruppen kennen zu lernen und mich in wichtige Geschäfte einzulesen», sagt Studer. Wegen des Coronavirus fand der Kontakt dabei grösstenteils virtuell statt. «Die Online-Gespräche verliefen zwar problemlos, aber ich bin froh, wenn dereinst wieder richtige Treffen möglich sind. Meine Aufgabe ist es, zu vermitteln, was einfacher ist, wenn man sich gegenübersteht.»

Das erste grosse Projekt, dessen Umsetzung Studer begleiten wird, ist das neue Regelwerk Luzern Süd, das behördenverbindliche Richtlinien für die Weiterentwicklung des Gebiets vorsieht (wir berichteten). Ziele sind unter anderem, Freiräume zu sichern und die Entwicklung gemeindeübergreifend zu koordinieren. Am 23. April entscheidet die Delegiertenversammlung von Luzern Plus über das Regelwerk.

Skepsis gegenüber Bautätigkeit als Herausforderung

Raymond Studer, Gebietsmanager Luzern Süd. Bild: PD

Eine Herausforderung ist, dass das bauliche Wachstum im Gebiet Luzern Süd zuletzt in der Bevölkerung für viel Skepsis gesorgt hat. Ein wichtiges Ziel für Studer ist daher die Weiterentwicklung einer Identität für den neuen Stadtteil sowie eine intensivere Kommunikation. «Wir müssen Luzern Süd näher zu den Leuten bringen und erklären, warum es Sinn macht, die Vorteile Luzern Süds wie beispielsweise die optimale Erschliessung in den Fokus zu rücken.»

Es gebe im Gebiet Vorzeigeprojekte in Sachen nachhaltige Energie mit dem Aufbau des See-Energie-Netzes, Kultur mit dem Kampus Südpol und Bildung mit dem Campus Horw, wo sich künftig neben der Hochschule Luzern (HSLU) für Technik und Architektur auch die Pädagogische Hochschule befinden soll. Eine vertiefte Zusammenarbeit mit der HSLU könnte dazu beitragen, ein Image als nachhaltigen Stadtteil aufzubauen, wo erneuerbare Energien und fortschrittliche Gebäudetechniken für ein smartes Leben zum Einsatz kommen.

Erste Ideen, um die Kommunikation zu vertiefen, seien in Arbeit, aber noch nicht spruchreif. «Grundsätzlich geht es mir darum, die verschiedenen Anspruchsgruppen zu vernetzen, allenfalls durch den Aufbau eines Netzwerks mit Vertretern von Investoren, Gewerbe und Quartierverein», sagt Studer. Weiter sei es für die Schaffung einer Identität von zentraler Bedeutung, dass Frei- und Sozialräume entstehen, wo sich die Menschen treffen können. Studer:

«Baufelder wie der Mattenhof oder das Nidfeld haben innovative Nutzungsformen und funktionieren als in sich geschlossene Einheiten sehr gut. Wichtig ist aber auch, zwischen diesen Baufeldern Verbindungen und Leben zu realisieren.»

Entsprechende Konzepte bestehen bereits und sind auch im Regelwerk Luzern Süd festgehalten. Studer will aber auch Private vermehrt einbeziehen. «Denn auch private Investoren haben ein Interesse daran, lebenswerte Quartiere zu schaffen und Luzern Süd weiterzuentwickeln.»

Eichhof Süd und Hinterschlund als nächste Projekte

Grosse Projekte, die Studer in den nächsten Jahren beschäftigen werden, sind wie erwähnt der Campus Horw und die Pilatus-Arena beim Mattenhof. Weitere interessante Areale sind Eichhof Süd und der Hinterschlund in der Nähe des Pilatusmarkts. Beiderorts ist noch nicht klar, was entstehen soll. «Hier ist meine Aufgabe, die verschiedenen Bedürfnisse abzuholen und zusammenzutragen.»

Das Areal Hinterschlund, das der Stadt Luzern gehört und sich in Kriens befindet, hat eine bewegte Vorgeschichte. Luzern wollte dort ein Carparking realisieren, was in Kriens auf Widerstand stiess. Inzwischen haben die beiden Städte unter Vermittlung von Luzern Plus eine Vereinbarung erarbeitet, in der sie sich zu einer gemeinsamen Planung bekennen. «Es bestehen unterschiedliche Interessen», sagt Studer. «Meine Rolle ist hier, das grosse Ganze im Blick zu behalten, beispielsweise die Vorgaben des Regelwerks Luzern Süd.»