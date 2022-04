Städtepartnerschaft Potsdams Oberbürgermeister lief am Luzerner Stadtlauf mit: «Luzern und Potsdam sind zwei schöne Schwestern» Luzerns Partnerstadt Potsdam war Gaststadt am diesjährigen Luzerner Stadtlauf. Wir sprachen mit Oberbürgermeister Mike Schubert, bevor er am Solidaritätslauf startete. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 30.04.2022, 18.24 Uhr

Die Städtepartnerschaft zwischen Luzern und Potsdam besteht seit zwanzig Jahren. Um dies zu feiern, war Potsdam als Gaststadt an den Luzerner Stadtlauf 2022 eingeladen. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert lief in Luzern mit. Der 49-jährige SPD-Politiker ist seit dem 28. November 2018 Oberbürgermeister der brandenburgischen Landeshauptstadt.

Haben Sie extra viel trainiert für die Teilnahme am Luzerner Stadtlauf?

Ich hatte im Frühjahr Corona, das hat mich etwas zurückgeworfen, ich laufe deshalb nur beim Solidaritätslauf mit.

Wie häufig waren Sie schon in Luzern?

Es ist mein fünfter Besuch. Ich war vor fünfzehn Jahren erstmals hier und lief beim Stadtlauf mit, bei schönstem Wetter. Seither ist Luzern eine meiner Lieblingsstädte. Ich habe auch schon den Halbmarathon absolviert.

Gibt es auch in Potsdam einen Stadtlauf?

Ja, bei uns heisst er «Preussische Meile», in Erinnerung daran, dass wir einst die preussische Residenzstadt waren. Wir haben auch einen Halbmarathon, er führt durch die Gärten von Sanssouci.

Welche Stadt ist die schönste? Luzern oder Potsdam?

Luzern und Potsdam sind zwei schöne Schwestern. Was uns dank unserer Schönheit verbindet, ist, dass wir den Tourismus von seiner positiven Seite kennen, aber auch von seinen Schattenseiten. Unsere Verbindung ist in die Breite gewachsen, vor allem in Kultur und Sport. Dank unserer gegenseitigen Kinder- und Jugendolympiade sind heute in Luzern auch junge Läuferinnen und Läufer aus Potsdam am Start. Wir können in vielen Bereichen eine Menge voneinander lernen, wir tauschen uns beispielsweise regelmässig in der Lehrerausbildung aus.

In Potsdam gibt es eine Luzernstrasse, in Luzern aber keine Potsdamstrasse. Warum ist das so?

In Potsdam wird halt mehr gebaut. (lacht) Bei uns ist tatsächlich ein neues Stadtgebiet entstanden. Der Name Luzernstrasse ist ein Signal an die Bevölkerung.

Luzern hat fünf Städtepartnerschaften, wie viele sind es in Potsdam?

Sieben. Die mit Luzern ist mit am intensivsten.

Die Stadt Luzern will künftig vermehrt auf Projektkooperationen setzen und ihr Engagement in internationalen Netzwerken verstärken. Was sagt Potsdam dazu?

Wir sehen das ähnlich. Wir haben eine Partnerschaft mit Sansibar, die sehr projektbezogen ist. Wir sind auch in mehreren Städtebünden dabei, etwa im Bündnis sichere Häfen, wo es darum geht, eine gemeinsame Haltung bei der Migration zu finden. Integriert wird letztlich in den Städten. Wir müssen schauen, wie wir das am besten machen.

Wie kann die Partnerschaft zwischen Luzern und Potsdam weiter gestärkt werden?

Ich hatte gestern ein Gespräch mit dem deutschen Gesandten, der mir sagte, dass sich in der Schweiz derzeit viele Städte überlegen, eine Partnerschaft mit einer Stadt in der Ukraine einzugehen. In Diskussion ist, dass mehrere Städte gemeinsam eine solche Partnerschaft eingehen. Das könnte für Potsdam und Luzern ein Thema werden.

Der am Stand Potsdams am Luzerner Stadtlauf anwesende Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli bestätigte, dass er von Mike Schubert auf dieses Thema angesprochen worden sei. Angesichts der tragischen Situation in der Ukraine müsse man davon ausgehen, «dass es um Wiederaufbauhilfe nach dem Krieg gehen wird», sagte Züsli.

