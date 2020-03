Ständerat Damian Müller will eidgenössisches Parlament nach Luzern holen Das Parlament soll seine Arbeit so rasch wie möglich wieder aufnehmen, sagt FDP-Ständerat Damian Müller. Als Standort schlägt er die Messe Luzern vor. Dominik Weingartner 22.03.2020, 10.36 Uhr

Die Messe Luzern auf der Allmend, hier beim Schweizer Kinder- und Jugendchorfestival vom Mai 2019. Tagt hier bald das eidgenössische Parlament?

Bild: Manuela Jans-Koch

Es ist genau eine Woche her, seit die Frühjahrssession in Bern von National- und Ständerat abgebrochen worden ist. Der Grund: Sorge vor der Ausbreitung des Corona-Virus. Das Parlament wolle den Menschen zeigen, dass man nur für dringendste und unaufschiebbare Aufgaben hinaus gehen und sonst zu Hause bleiben soll, sagte Ständeratspräsident Hans Stöckli (SP/BE) vor einer Woche zum Abbruch.

FDP-Ständerat Damian Müller.

Dominik Wunderli

Nun zeigt der Luzerner FDP-Ständerat Damian Müller auf, wie das Parlament dennoch rasch seine Arbeit wieder aufnehmen könnte. Und zwar schlägt der Hitzkircher vor, die Session der beiden Räte in Luzern in den Hallen der Messe Luzern AG auf der Allmend durchzuführen.

«Parlament muss handlungsfähig sein»

In seinem Schreiben an den Generalsekretär der Bundesversammlung, das unserer Zeitung vorliegt, betont Müller, dass der Entscheid vor einer Woche, die Session abzubrechen, «zum gegebenen Zeitpunkt absolut richtig» gewesen sei. «Allerdings bin ich aber auch der Ansicht, dass wir es uns nicht allzu lang leisten sollen und können, den Parlamentsbetrieb ruhen zu lassen», so Müller weiter.

Er sei «dezidiert der Auffassung, dass in einer solchen Krisensituation das Parlament als oberster Souverän handlungsfähig» sein müsse, schreibt der FDP-Ständerat. Er bitte darum, «schnell und unbürokratisch» Alternativen zum Bundeshaus als Tagungsort des Parlaments zu prüfen.

Je eine Halle für National- und Ständerat

Eine Alternative schlägt Müller mit der Messe Luzern selber vor. Er habe bereits Rücksprache mit der Leitung der Messe Luzern genommen, sagt er und hebt die Vorteile dieses Standorts hervor: «Das Messegelände ist mit öffentlichen wie auch privaten Verkehrsmitteln ausserordentlich gut zu erreichen.»

Die Hallen 1, 2 und vier könnten so aufgeteilt werden, dass beide Räte mit dem erforderlichen Sicherheitsabstand tagen könnten, so Müller. Und:

«Luzern liegt zudem geografisch ausgezeichnet und ist für alle Volksvertreterinnen und Volksvertreter gut zu erreichen.»

Die Messe Luzern selber listet in einer Präsentation die Vorteile des eigenen Standorts für die Durchführung der Session in Corona-Zeiten auf. So könnte je eine Halle für National- und Ständerat bereitgestellt werden. Dabei sei zwischen den Personen ein Abstand von mindestens drei Metern gewährleistet. Dies wird sogar mit Visualisierungen untermalt. Zu klären sei einzig noch die Verpflegung der Parlamentarier:

Bild: PD

Bild:

Noch nie eine Session in Luzern

Laut Informationen auf der Website des Parlaments können die Räte beschliessen, Sessionen an anderen Orten als im Parlamentsgebäude durchzuführen. Solche Sessionen «extra muros» seien aber äusserst selten. Die letzte fand 2006 in Flims statt, zuvor tagte das Parlament schon in Lugano (2001) und in Genf (1993).

Eine Session in Luzern wäre also ein Novum. Würde Müllers Vorhaben gelingen, wäre das eine kleine Revanche für die Stadt. Denn als das Parlament 1848 für den neu gegründeten Staat eine Bundesstadt suchte, war neben Bern und Zürich auch Luzern im Rennen.

Bei der entscheidenden Abstimmung sprach sich das Parlament aber bereits im ersten Wahlgang mit 79 Stimmen deutlich für Bern aus. Zürich erhielt 48 Stimmen, Luzern nur neun. Dass Luzern trotz seiner Lage im Herzen des damals neu gegründeten Staates so wenig Stimmen machte, lag vermutlich auch daran, dass man als Sonderbundskriegs-Verlierer wohl auf der falschen Seite der Geschichte stand.