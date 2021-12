Luzerner Ärzte atmen auf: Kostendeckel vorerst abgewehrt

Ständerat Kostendeckel im Gesundheitswesen vorerst abgewehrt – Luzerner Ärzte atmen auf Eine vom Luzerner Ständerat Damian Müller angeführte Minderheit setzte sich in der kleinen Kammer durch: Über Massnahmen zur Kosteneindämmung im Gesundheitswesen wird erst im Rahmen einer Initiative diskutiert. Die Luzerner Ärztegesellschaft freut's. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

Bundesrat Alain Berset weibelte umsonst für den Antrag der Ständeratskommission: Der Antrag von Damian Müller setzte sich durch. Peter Klaunzer/Keystone (Bern, 9. Dezember 2021)

Die Fassade neu streichen, bevor das ganze Haus saniert wird? Das ergibt keinen Sinn. Etwas Ähnliches hatte allerdings die vorberatende Kommission des Ständerats mit dem Gesundheitswesen vor. Über eine Änderung im Krankenversicherungsgesetz hätten Ärzte und Kassen verpflichtet werden sollen, Ausgabengrenzen festzulegen. Einigten sie sich nicht, hätte der Bundesrat eine obere Grenze vorgeben können. Die Kommission wollte mit dem umstrittenen Artikel 47c vorpreschen. Denn noch hängig ist die Debatte über die Kostenbremse-Initiative und deren Gegenvorschlag. Dort ist das Abwägen über Ausgabengrenzen besser aufgehoben, mahnte die Luzerner Ärztegesellschaft letzte Woche.

Nun hat der Ständerat am vergangenen Donnerstag im Plenum über den Antrag der Kommission beraten. Und dem Ansinnen eine Abfuhr erteilt. Der Hitzkircher Ständerat Damian Müller (FDP) wehrte sich an vorderster Front gegen den Mehrheitsantrag der Kommission: «Wir haben uns eine Meinung zur Initiative zu bilden, wir müssen uns fragen, ob es dazu einen Gegenvorschlag braucht, und wenn ja, wie dieser dann auszusehen hat. Dann haben wir zu entscheiden, wie ein solches Instrument überhaupt umgesetzt werden soll – und es gibt keinen Grund, diese bewährte Reihenfolge für eine kohärente Gesetzgebung auf den Kopf zu stellen.»

Drei Anträge, ein Stichentscheid

Was folgte, glich einem Krimi. Denn der St.Galler Mitte-Ständerat Benedikt Würth stellte seinerseits einen Antrag: Nicht nur Ärzte und Kassen sollen sich auf eine Ausgabengrenze einigen, auch die Kantone sollen mitreden dürfen. Die Fronten verliefen quer durch die Zentralschweiz. Der Urner FDP-Ständerat Josef Dittli und der Schwyzer SVP-Ständerat Alex Kuprecht unterstützten Damian Müllers Anliegen, während sich der Zuger Mitte-Politiker Peter Hegglin für die Kommissionsmeinung aussprach. Auch Innenminister Alain Berset (SP) weibelte für Artikel 47c. Mit Würths Antrag könne er aber ebenfalls gut leben, beschied der Bundesrat.

In einer ersten Abstimmung obsiegte Würths Antrag gegen die Mehrheitsmeinung der Kommission mit 26 zu 17 Stimmen. In einer zweiten Abstimmung erreichten die Anträge von Würth und Müller je 20 Stimmen. Ständeratspräsident Thomas Hefti (FDP/GL) fällte schliesslich den Stichentscheid zu Gunsten von Damian Müllers Antrag. Entsprechend erleichtert ist Ärztegesellschaft des Kantons Luzern. Geschäftsführer Ueli Zihlmann sagt auf Anfrage: «Es freut uns sehr, dass der Ständerat so entschieden hat.» Ähnlich jubelt auch die Schweizerische Ärztegesellschaft FMH: «Diese Massnahme hätte weitgehende Konsequenzen für die gute solidarisch finanzierte Patientenversorgung für alle gehabt.»

Aus Sicht des Krankenkassenverbands Santésuisse ist der Ständerat «auf halbem Weg stehen geblieben», wie es in einer Mitteilung heisst. Wenn der Ständerat im Januar die Beratungen zum Gegenentwurf zur Kostenbremse-Initiative der Mitte-Partei aufnimmt, erwarte Santésuisse konkrete Lösungen, «damit sich mittelfristig Prämienerhöhungen vermeiden lassen». Affaire à suivre.

