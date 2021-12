Luzern: Ärztegesellschaft gegen Kostendeckel für Gesundheitswesen

Ständerat Luzerner Ärztegesellschaft wehrt sich gegen Kostendeckel für Gesundheitswesen Am Donnerstag behandelt der Ständerat eine umstrittene Massnahme gegen das Kostenwachstum im Gesundheitswesen. Die Ärztegesellschaft des Kantons Luzern kritisiert Zeitpunkt und Inhalt. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick in den Ständeratssaal, wo am Donnerstag über eine Massnahme im Gesundheitswesen entschieden wird. Peter Schneider/Keystone (Bern, 1. Dezember 2021)

Wie stark dürfen die Kosten im Gesundheitswesen steigen? Angesichts der gegenwärtigen Pandemie wirkt die Frage etwas deplatziert. Und dennoch wird sie am Donnerstag im Ständerat gestellt. Hintergrund sind die langfristige Entwicklung stark steigender Krankenkassenprämien für Versicherte und die zunehmend verhärteten Fronten beim Tarifstreit zwischen Leistungserbringern, Kantonen und Bund. Die Mitte-Partei hatte deshalb im März 2020 die Kostenbremse-Initiative eingereicht, worauf der Bundesrat am 10. November 2021 einen Gegenvorschlag präsentierte. Am Donnerstag behandelt nun der Ständerat schon vor der eigentlichen Debatte separat eine Massnahme daraus. Sehr zum Ärger der Ärztegesellschaft des Kantons Luzern.

Konkret geht es um den Artikel 47c im Krankenversicherungsgesetz. Dieser sieht vor, dass die Tarifpartner – also Ärzte und Kassen – maximale Ausgabengrenzen vereinbaren. Einigen sie sich nicht, darf der Bundesrat eine obere Grenze festsetzen. Diese Grenze soll für ein Kalenderjahr gelten. «Der Artikel ist die Vorstufe zu einer folgenschweren Entwicklung», mahnt Ueli Zihlmann, Geschäftsführer der Ärztegesellschaft des Kantons Luzern. Denn schlimmstenfalls müsse eine Patientin monatelang auf einen Eingriff warten, weil ihr Arzt die Kostengrenze bereits erreicht hat. Zihlmann betont, dass es Diskussionen über die steigenden Kosten im Gesundheitswesen brauche – «dann aber mit einer sorgfältigen Abwägung aller möglichen Konsequenzen».

Luzerner FDP-Ständerat knapp gescheitert

Diese Abwägung könne im Rahmen der noch bevorstehenden Debatte für oder gegen die Initiative und den Gegenvorschlag gemacht werden. Dass der Ständerat nun Vorpreschen will, ist laut Zihlmann falsch. Immerhin gebe es im Stöckli durchaus Stimmen, welche die Massnahme streichen wollen. Der Luzerner FDP-Politiker Damian Müller etwa habe in der vorberatenden Kommission einen entsprechenden Antrag gestellt, sei damit aber mit sieben zu sechs Stimmen gescheitert. «Nun hoffen wir, dass sich am Donnerstag im ganzen Ständerat doch noch eine Mehrheit findet», so Zihlmann.

Zu den staatspolitischen kommen auch rechtliche Bedenken. Ueli Kieser, Professor für Sozialversicherungs- und Gesundheitsrecht an der Universität St.Gallen, hat im Auftrag der Ärzteverbindung FMH ein Gutachten zur Verfassungsmässigkeit bestimmter Massnahmen erstellt. Zu Artikel 47c schreibt Kieser, dass die Massnahme zulässig ist, wenn sie Ineffizienzen beseitige; «dabei muss indessen willkürfrei aufgezeigt werden, dass entsprechende Ineffizienzen bestehen».

Der Ständerat soll sich laut der Luzerner Ärztegesellschaft der Gefahr der Auswirkungen dieses Artikels bewusst sein. Zihlmann: «Schaut man nach Deutschland, sieht man die Auswirkungen einer rationierten Gesundheitsversorgung. Dort sind die Gesundheitskosten nach Einführung des Globalbudgets ungebremst gestiegen und die Versorgungssicherheit sowie -qualität für die Patienten gesunken.» Dies habe zur Folge, dass Diagnosen im alten Jahr festgestellt würden und Operationen sowie Behandlungen erst im neuen Jahr erfolgten. «Ein Modell, welches die Ärztegesellschaft des Kantons Luzern ablehnt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen