Neues Luzerner Museum soll ins Verkehrshaus kommen

Standortdiskussion Das neue Luzerner Museum soll ins Verkehrshaus kommen Das fusionierte Natur- und Historische Museum soll statt ins alte Zeughaus ins Verkehrshaus zügeln. Im meistbesuchten Museum der Schweiz steht man diesen Plänen positiv gegenüber. Lukas Nussbaumer 25.06.2021, 05.00 Uhr

Hier soll das «Luzerner Museum für Natur, Geschichte und Gesellschaft» Platz finden. Bild: Pius Amrein (15. Januar 2019)

Aus dem Natur- und Historischen Museum soll das «Luzerner Museum für Natur, Geschichte und Gesellschaft» werden. Das sind regierungsrätliche Pläne, die zwar nicht überall auf Begeisterung stossen, aber auch nicht auf breite Ablehnung. Anders verhält es sich mit der Absicht der Exekutive, das neue Museum vom jetzigen Standort an der Reuss ins alte Zeughaus an der Museggstrasse zu zügeln. Obwohl das Gebäude laut der Regierung dafür geeignet ist, regt sich Widerstand – vorab aus einem Grund: Die Zugänglichkeit für Menschen mit einer Behinderung oder auch für ältere Personen und Familien mit Kinderwagen sei miserabel.

Michael Ledergerber, Geschäftsführer der Behindertenorganisation Procap Luzern, sagt denn auch:

«Die Barrierefreiheit zu gewährleisten, wird schwierig.»

Laut Bauberater Beat Husmann von der Fachstelle Hindernisfrei Bauen Luzern genügt die jetzige Erschliessung von den Bushaltestellen am Kasernenplatz via Spreuerbrücke oder vom Bahnhof über den mit Stufen versehenen Rathaussteg und der sehr steilen Museggstrasse den Anforderungen von älteren Personen und Menschen mit einer Behinderung nicht. «Auch für Leute, die mit Rollator oder Kinderwagen unterwegs sind, fehlen durchgängige, hindernisfreie Verbindungen zu den nächstgelegenen ÖV-Haltestellen.»

Verkehrshausdirektor brachte FDP auf die Idee

Nun bringt FDP-Kantonsrat Gaudenz Zemp einen neuen Museumsstandort ins Spiel: das verkehrstechnisch optimal erschlossene und barrierefreie Verkehrshaus. Auf die Idee kam er, als Verkehrshausdirektor Martin Bütikofer an einer FDP-Fraktionssitzung einen Vortrag über die Entwicklung des meistbesuchten Museums der Schweiz hielt und erwähnte, dass die 1982 erstellten Schienenhallen 2 und 3 einem Neubau weichen werden. Zemp fragte Bütikofer nach dem Vortrag, ob das Verkehrshaus nicht als möglicher Standort für das neu konzipierte «Museum für Natur, Geschichte und Gesellschaft» in Frage käme, was Bütikofer bejahte:

«Wenn wir schon auf öffentlichen Grund neu bauen, könnten wir ja etwas grösser denken.»

Laut Bütikofer würden erste Volumenmodelle zeigen, dass die Fläche von 3000 Quadratmeter, welche das neue Museum benötigt, «gut zu integrieren» sei. Laufe alles nach Plan, könne der mehr als 50 Millionen Franken teure Ersatzbau für die beiden Schienenhallen 2028 in Betrieb genommen werden, hofft Bütikofer. Der Kanton Luzern will sich am Projekt mit 25 Millionen beteiligen.

Kann das Verkehrshaus diesen Zeitplan einhalten, wäre er mit den Absichten des Kantons kompatibel: Die Eröffnung des neuen Museums im alten Zeughaus, für das Investitionen von 35 bis 37 Millionen Franken veranschlagt werden, ist für 2030 geplant.

Inhaltliche Synergien zwischen Verkehrshaus und neuem Museum



Für Gaudenz Zemp wäre das Verkehrshaus der ideale Standort für das neue Museum. Nicht nur wegen der sehr guten Erreichbarkeit mit Bahn, Bus, Velo, Schiff und Auto, sondern auch wegen möglicher Synergien bei Sicherheit, Haustechnik, Informatik, Gastronomie und Veranstaltungen. Der FDP-Politiker sagt:

«Man könnte das neue Museum wie bisher eigenständig betreiben, separat und mit eigenem Eingang konzipieren und gleichzeitig auch inhaltliche Synergien mit dem Verkehrshaus ausloten.»

Dies insbesondere deshalb, weil auch das Verkehrshaus viele historisch relevante Inhalte habe und die Errungenschaften der Mobilität oft von der Natur inspiriert seien. So würden mit dem nächsten Themenschwerpunkt Energie Aspekte der Mobilität, Natur und Gesellschaft beleuchtet.

Neubau würde mehr Möglichkeiten eröffnen

Laut Zemp kann das mittelalterliche, denkmalgeschützte alte Zeughaus mit dem nötigen Aufwand zwar zu einem Museum umgerüstet werden. «Ein massgeschneiderter, spezifischer Neubau würde aber wesentlich mehr Möglichkeiten eröffnen und dürfte auch ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen», glaubt der seit sechs Jahren im Kantonsrat politisierende Horwer.

Nun will der Direktor des kantonalen KMU- und Gewerbeverbands von der Regierung wissen, was sie vom Verkehrshaus als Museumsstandort hält. In einer eben eingereichten parlamentarischen Anfrage stellt Zemp mehrere Fragen. Etwa die, wie die Regierung das Synergiepotenzial beurteilt. Und ob die Exekutive plant, den Standort Verkehrshaus zu prüfen. Zemp ist sich sicher, für seinen Vorstoss breite Unterstützung zu finden.

Der Kanton nimmt keine Stellung zum Vorschlag von Zemp. Man halte am Grundsatz fest, im Vorfeld der Behandlung eines Vorstosses durch die Regierung keine Fragen zu beantworten, sagt Heinz Bösch, Sekretär des Finanzdepartements.