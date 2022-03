VBL haben Hotelgebäude in Stans verkauft – Preis bleibt geheim

Stans/Luzern VBL haben Hotelgebäude verkauft – der Preis bleibt weiterhin geheim Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) haben die Liegenschaft Rieden 2 und 4 in Stans an eine Schwyzer Anlagestiftung verkauft. Die VBL «ziehen sich definitiv aus dem Kanton Nidwalden zurück». Simon Mathis 16.03.2022, 11.37 Uhr

Das Hotel Stans Süd hat einen Abnehmer gefunden: Die Tellco Anlagestiftung mit Sitz in Schwyz hat die Liegenschaft Rieden 2 und 4 erstanden. Dies ist einer am Mittwoch versandten Mitteilung der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) zu entnehmen, welche die Liegenschaft seit über einem Jahr verkaufen wollen. Damit zögen sich die VBL «definitiv aus dem Kanton Nidwalden zurück», heisst es in der Mitteilung. «Die notarielle Beglaubigung mit der Vertragsunterzeichnung fand am Mittwochmorgen statt.»