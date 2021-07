Regen: Vierwaldstädtersee hat erhebliche Hochwassergefahr wegen

Starke Regenfälle Vierwaldstättersee hat «erhebliche Hochwassergefahr» – der kommende Regen ist Anlass zur Sorge Starke Regenfälle führten in der Zentralschweiz zu Überschwemmungen. Auch der Seespiegel des Vierwaldstättersees steigt weiter an. Salome Erni 09.07.2021, 18.35 Uhr

Schon wieder: Am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag kam es auch in der Zentralschweiz zu Unwettern. Es zeigte sich das bekannte Bild der überschwemmten Strassen, gefluteten Keller und über die Ufer getretener Bäche.

Hochwasser in Richenthal. Bild: Leserreporter Hochwasser in Richenthal. Bild: Leserreporter Der Regen hat ganze Wiesen überflutet. Bild: PilatusToday Hochwasser in Pfaffnau Bild: PilatusToday Langnau bei Reiden

Dieses Mal seien jedoch nicht nur Gewitter für die ausgedehnten Regenfälle verantwortlich gewesen, erklärt Prognostiker Heinz Maurer von Meteo Schweiz. Er führt aus: «Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen verweilte eine Luftmassenstörung lange am gleichen Ort.»

Hochwassergefahr in der Schweiz (grün: gering oder keine, gelb: mässig, orange: erheblich, rot: gross, braun: sehr gross)

Die Regenfälle führten dazu, dass der Vierwaldstättersee gemäss Naturgefahrenbulletin des Bundes eine «erhebliche» Hochwassergefahr der Stufe 3 (maximal Stufe 5) aufweist. Das letzte Mal wurde diese Gefahrenstufe im Jahr 2013 erreicht, erklärt Claudio Wiesmann, Projektleiter Naturgefahren bei der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur des Kantons Luzern. Ausgerufen wird sie bei einem Pegelstand von 434,25 Meter über Meer, was am Freitag bereits der Fall war. Doch der Seespiegel steigt weiter an, so Wiesmann: «Im Verlaufe des Samstags wird er das Maximum erreichen und dann wieder zu sinken beginnen.»

Der Pegelstand des Vierwaldstättersees: Die Farben entsprechen der Gefahrenstufen von Stufe 1 (grau: gering oder keine) bis Stufe 5 (braun: sehr gross). Grafik: Bundesamt für Umwelt, Hydrologische Daten und Vorhersagen

Schneller Anstieg wegen gesättigter Böden

Das Naturgefahrenbulletin des Bundes weist darauf hin, dass Seehochwasser zwar meist lange dauern, in der Regel aber eine weniger grosse Zerstörungskraft haben als Bachaustritte, die innert kürzester Zeit enormen Schaden anrichten können.

Schwäne anstatt Spaziergänger: Nach den starken Regenfällen am Donnerstag standen die Sitzbänke bei Stansstad am Alpnachersee am Freitag im Wasser.

Bild: Pius Amrein (Stansstad, 9. Juli 2021)

Wie Wiesmann ausführt, hänge der Seepegel von den Niederschlagssummen im Einzugsgebiet der zuführenden Flüsse ab und weniger von einzelnen Gewitterzellen. Der Seespiegel steige deshalb verzögert und langsamer an. Ganz im Gegensatz zu kleineren Gewässern. Dort steigen die Abflüsse je nach lokaler Gewitteraktivität schnell an, mit Abnahme des Regens sinken sie aber ebenfalls rasch wieder ab. Dies war beispielsweise im Gebiet Langnau-Pfaffnau-Richenthal der Fall, wo es zu heftigen Überschwemmungen kam.

Ausserdem erklärt der Projektleiter Naturgefahren, dass die Böden aufgrund der starken Regenfälle in den letzten Wochen bereits gesättigt seien. Deshalb gelangten die Niederschläge direkt in die Gewässer, was die hohen Abflüsse und den verhältnismässig schnellen Anstieg des Wasserspiegels verursachte.

Überschwemmungen in Zentralschweizer Kantonen Starke Regenfälle wurden in der Zentralschweiz gemäss Meteo Schweiz besonders in Uri und Schwyz gemessen. Dort gab es bis zu 80 Millimeter Regen in einem Zeitraum von 38 Stunden (entspricht 80 Liter pro Quadratmeter im selben Zeitraum). Im Kanton Schwyz musste in acht Ortschaften die Feuerwehr ausrücken. Ausserdem waren der Urner Furka- und Sustenpass vorübergehend gesperrt, ebenso die Bauenstrasse zwischen Isleten und Seedorf und die Axenstrasse sowie das Naherholungsgebiet Reussdelta. Der Kanton Luzern hatte vergleichsmässig geringere Niederschläge: Die am stärksten betroffene Gemeinde war Flühli mit knapp 70 Millimeter Regen während 38 Stunden, in der Stadt Luzern wurden 45 Millimeter verzeichnet. Im Kanton Luzern war besonders die Region Langnau-Richenthal-Pfaffnau abermals von Überschwemmungen betroffen. Sieben Feuerwehren seien dort aufgeboten worden, erklärt Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf. Im gesamten Kanton standen 300 Angehörige von 22 Feuerwehren im Einsatz. Personen wurden glücklicherweise durch die Überschwemmungen keine verletzt und Strassen mussten nur temporär gesperrt werden.

Die Regenmenge der letzten 72 Stunden (je dunkler der blaue Punkt, desto mehr Niederschläge).

Dieser Abfluss der Kleinen Emme tritt nur alle zwei Jahre auf

Das Reusswehr in Luzern steht offen. Der Fluss hat bis zur Mündung Kleine Emme eine erhebliche Hochwassergefahr, von dort weiter bis zur Mündung Aare besteht eine mässige Gefahr. Auch die Kleine Emme habe mit dem Abfluss von 285 Kubikmeter in der Sekunde am Donnerstag einen Abfluss aufgewiesen, wie er in Emmen nur alle zwei Jahre auftrete, sagt Wiesmann.

Der maximale Abfluss der Reuss wird in Luzern im Verlauf des Samstags zwischen 350 und 390 Kubikmeter pro Sekunde betragen. Zum Vergleich: Das Jahresmittel 2020 lag in den letzten Jahren bei etwa 100 Kubikmeter in der Sekunde. Der steigende Wasserpegel war bereits am Donnerstagabend Grund zur Sorge, als das Naturerholungsgebiet Reussdelta zwischen Flüelen und Seedorf gesperrt werden musste, wie die Kantonspolizei Uri auf Anfrage mitteilt. Zu Überschwemmungen kam es dann aber nicht, am Freitagmorgen konnte das Gebiet wieder freigegeben werden.

Die Reuss bei Gurtnellen am Freitagmorgen. Bild: Urs Flüeler/ Keystone (9. Juli 2021)

Weitere Regenfälle werden zu erneutem Anstieg führen

Anlass zur Sorge gibt das kommende Wetter. Denn bereits am Samstagabend erwartet Maurer von Meteo Schweiz kräftige Gewitter, die jedoch weiterziehen und damit lokal keine zu grossen Wassermengen bringen. Kritischer sehe aber in der Nacht auf Dienstag aus: «Es ist noch zu früh, um eine genaue Prognose abgeben zu können. Aber was da kommt, könnte durchaus intensiv werden.»

Auch Wiesmann vom Kanton Luzern schaut den nächsten Tagen besorgt entgegen: «Aufgrund des aktuell hohen Pegelstandes des Vierwaldstättersees kann es je nach Menge der noch auftretenden Niederschläge zu einer kritischen Entwicklung und entsprechenden Überschwemmungen entlang des Vierwaldstättersees und der Reuss oberhalb des Wehrs kommen.»