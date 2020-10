Starker Anstieg der Corona-Fälle: Hat der Kanton Luzern zu spät reagiert?

(avd) Der Kanton Luzern wird drei Drive-in-Testzentren betreiben: beim Armeeausbildungszentrum in Luzern, beim Paraplegikerzentrum in Nottwil und in der Region Entlebuch (Ausgabe vom Samstag). Warum gibt es in Willisau – anders als im Frühling – kein Drive-in mehr? Laut Christos Pouskoulas, Leiter Gesundheitsversorgung im kantonalen Gesundheits- und Sozialdepartement, war das Willisauer Testzentrum im Frühling auf private Initiative entstanden. Seitens Kanton wurden die Standorte nun aber so geplant, dass sie für die Bevölkerung «optimal erreichbar» sind: «Wir haben die drei Zentren so verteilt, dass der Anfahrtsweg maximal 30 Minuten dauert.» Die Zentren seien aktuell deshalb werktags geöffnet, weil so die Hausarztpraxen entlastet werden können, die in der Regel vor allem unter der Woche geöffnet haben. Getestet wird vorerst noch mittels PCR-Verfahren. «Der Bund evaluiert die Schnelltests im Antigen-Verfahren. Sobald diese Evaluation abgeschlossen ist, werden wir den Einsatz dieser Schnelltests sofort prüfen.»

Nasen-Rachen-Abstriche weiterhin nötig

Bei den Betroffenen werden weiterhin Nasen-Rachen-Abstriche gemacht. Doch das Resultat liegt bereits nach 15 bis 30 Minuten vor, «das wird ähnlich angezeigt wie bei einem Schwangerschaftstest». Beim PCR-Verfahren müssen die Proben in ein Labor geschickt und dort maschinell analysiert werden. Das dauert laut Pouskoulas bei den kantonalen Drive-ins bis zum nächsten Tag. Ist der Kanton bei der Erhöhung der Testkapazität nicht zu spät? «Wir sind genau richtig», sagt der Leiter der kantonalen Gesundheitsversorgung. «Noch im September hatten wir Fälle im einstelligen Bereich. Seit einigen Tagen hat die Fallzahl exponentiell zugenommen und darauf haben wir im Kanton Luzern umgehend reagiert.»