Das Baugesuch für den Neubau der Aregger AG in Buttisholz ist unterzeichnet. Läuft alles nach Plan, ist das neue Gebäude im Herbst 2021 bezugsbereit.

Startschuss für den 25-Millionen-Neubau der Aregger AG in Buttisholz ist erfolgt

Das Baugesuch für den Neubau der Aregger AG in Buttisholz ist unterzeichnet. Läuft alles nach Plan, ist das neue Gebäude im Herbst 2021 bezugsbereit.

Startschuss für den 25-Millionen-Neubau der Aregger AG in Buttisholz ist erfolgt

Startschuss für den 25-Millionen-Neubau der Aregger AG in Buttisholz ist erfolgt Das Baugesuch für den Neubau der Aregger AG in Buttisholz ist unterzeichnet. Läuft alles nach Plan, ist das neue Gebäude im Herbst 2021 bezugsbereit.

(jwe) Die Aregger AG Bauunternehmung realisiert nur wenige 100 Meter vom alten Standort einen Neubau. «Die zunehmende Grösse und Zahl der Baumaschinen rief nach grösseren Werkstatträumen», heisst es in der Mitteilung.

Aktuell beschäftigt Aregger rund 230 festangestellte Mitarbeiter und bildet 16 junge Berufsleute aus. Das Bauprojekt kostet rund 25 Millionen Franken und besteht aus Werkstatt, Magazin- und Lastwagenhalle, Aussenlagerplätzen und einem direkt anschliessenden Verwaltungstrakt. So sieht die Visualisierung aus:

Das neue Firmengebäude der Aregger AG soll im Herbst 2012 bezugsbereit sein. (Visualisierung: PD)

In den letzten Tagen wurde das Baugesuch unterzeichnet. Für Firmeninhaber Hans Aregger ein grosser Moment: «Mit dem Neubau verfügen wir über eine den aktuellen Bedürfnissen entsprechende Infrastruktur und sind für die kommenden Generationen bestens gewappnet.»

Bereits in den kommenden Wochen soll mit den Vorbereitungsarbeiten begonnen werden. Die eigentlichen Bauarbeiten starten dann voraussichtlich Anfang 2020, das neue Gebäude dürfte dann im Herbst 2021 bezugsbereit sein. Übrigens: Der alte Standort der Firma Aregger in der Gewerbezone wurde an die benachbarten Firmen Tschopp Holzindustrie und Interspan Tschopp verkauft, die ebenfalls Ausbaupläne hegen.