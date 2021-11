Haushalt Allein oder mit vielen zusammen: So wohnen die Luzernerinnen und Luzerner Einzelhaushalte nehmen seit dem grossen Umschwung vor 50 Jahren kontinuierlich zu. Anders als viele glauben, betrifft diese Entwicklung nicht nur städtische Regionen. Livia Fischer Jetzt kommentieren 20.11.2021, 05.00 Uhr

In mehr als jedem dritten Haushalt im Kanton Luzern wohnt nur eine Person. Somit ist der Solohaushalt die meist verbreitetste Wohnform, dicht gefolgt von einem Zweipersonenhaushalt.

Vor 50 Jahren sah das noch ganz anders aus: Damals kamen Haushalte mit zwei und solche mit mindestens fünf Personen am häufigsten vor, Einpersonenhaushalte gab es am seltensten.

Der grosse Umschwung erfolge im Laufe der 1970er-Jahre. So kehrte sich innert zehn Jahren das Verhältnis von Einpersonenhaushalten (15,3 Prozent zu 25,7 Prozent) zu Haushalten mit mehr als fünf Personen (24,7 Prozent zu 15,3 Prozent) ziemlich genau. Dafür gebe es mehrere Ursachen, sagt Ivo Willimann, Experte für Gemeinde- und Regionalentwicklung und Dozent an der Hochschule Luzern (HSLU).

Hoher Lebensstandard ohne viele Kinder

Dass die Einpersonenhaushalte zunahmen, erklärt er unter anderem mit dem wirtschaftlichen Aufschwung, der nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzte. So hätten sich Einzelpersonen in breiten Bevölkerungsschichten erstmals eine eigene Wohnung leisten können.

«Zudem erleichterten es die verbesserten Bildungschancen Frauen, wirtschaftlich selbstständig zu leben und selbstbestimmt zu wohnen.»

Auch die seit den 1970er-Jahren zunehmende Scheidungsrate und die steigende Lebenserwartung trügen zu diesem Trend bei.

Die Abnahme der Grosshaushalte wiederum ergründet Willimann einerseits mit dem Rückgang der Geburtenrate: Ab Mitte der 1960er-Jahre ist diese innert zehn Jahren von rund 2,5 auf 1,5 Kinder pro Frau gesunken. «Zurückzuführen ist dies einerseits auf die Verbreitung von Empfängnisverhütungsmitteln, zunehmend aber auch auf den Aufschub der Mutterschaft infolge längerer Ausbildungszeiten der Frauen», so der HSLU-Dozent. Andererseits seien «mit der Entwicklung zu einer Konsumgesellschaft» die Ansprüche gestiegen; die Leute strebten einen höheren Lebensstandard an. «Diese Ansprüche lassen sich mit einer hohen Kinderzahl in den meisten Haushalten nicht erfüllen.»

Landwirtschaft hat Einfluss auf Haushaltsgrösse

Willimann ergänzt, dass in ländlichen Regionen der Strukturwandel in der Landwirtschaft eine Rolle spielen könne. Dabei spricht er die «abnehmende Bedeutung der bäuerlichen Bevölkerung» an sowie den Umstand, dass auch Bauernfamilien in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts weniger kinderreich geworden sind. «Sinnbildlich hierfür stehen die zahlreichen Aussenschulhäuser – etwa im Entlebuch –, die in den letzten Jahrzehnten geschlossen wurden.»

Seit dem grossen Umschwung verlaufen die Entwicklungen ausnahmslos konstant. Während die Wohnkonstellationen mit mindestens drei Personen stetig abnehmen, steigen die Zweier- und Einzelhaushalte. Die Gründe dafür blieben laut Willimann dieselben.

«Die Geburtenziffer verschob sich weiterhin auf ein tieferes Niveau, die Scheidungsrate stieg bis zur Jahrtausendwende stark an, die demografische Alterung schritt voran – in neuerer Zeit noch in verstärktem Ausmass.»

Letzteres sei relevant, weil über 65-Jährige hauptsächlich zu zweit und mit zunehmendem Alter allein wohnen.

Kleine Wohnungen in der Stadt

Ein Blick auf die Analyse nach Gemeinden zeigt: Obwohl auf den ganzen Kanton verteilt Solohaushalte am häufigsten vorkommen, ist der Anteil der Zweipersonenhaushalte in fast allen Gemeinden am grössten. Ausnahmen gibt es mit Doppleschwand, Emmen, Flühli, Horw, Kriens, Luzern, Vitznau und Wolhusen nur wenige. Dort sind Einzelhaushalte in der Überzahl.

In der Stadt Luzern hängt dies laut Willimann unter anderem mit dem «überdurchschnittlich hohen Anteil kleinerer Wohnungen mit bis zu drei Zimmern» zusammen, die «mehrheitlich von einer Person bewohnt werden». Ebenso in Flühli: «Über einen Viertel aller Wohneinheiten verfügt über lediglich ein oder zwei Zimmer. Eine Wohnungsgrösse, die prädestiniert für Einpersonenhaushalte ist.»

In Emmen wiederum könnten die etwas tieferen Wohnkosten mit hineinspielen: «Finanziell schlechter gestellte, allein lebende Personen finden hier innerhalb des Agglomerationsraums Luzern möglicherweise noch eher eine bezahlbare Wohnung.» Dieses Image will die Gemeinde nun aber abschütteln, weshalb der Gemeinderat eine neue Strategie einschlägt (Ausgabe vom 6. November).

Viele ausländische Hotelmitarbeitende wohnen allein

In Vitznau könnte die relativ hohe internationale Zu- und Abwanderungsbewegung zum hohen Anteil an Einpersonenhaushalte beitragen, glaubt der Experte. Die Gemeinde führt hierzu keine Statistik, bestätigt aber, dass viele der Neuzuziehenden Hotelmitarbeitende in gemieteten Personalzimmern seien. Nicht zuletzt wohnen in der Tourismusgemeinde viele Personen über 65 Jahre – sie machen 22,7 Prozent der Bevölkerung aus. Auch in Kriens und Horw ist diese Altersgruppe mit 21,2 und 22,3 Prozent relativ gross. Zum Vergleich: Im kantonalen Schnitt liegt diese bei 18,1 Prozent.

Spezielle Erklärungen zu den Gemeinden Doppleschwand und Wolhusen gibt es nicht. Denn der Anteil der Einpersonenhaushalte liegt mit 31,2 und 32,3 Prozent noch immer unter dem kantonalen Durchschnitt von 34,4 Prozent – und sei darum «nicht weiter auffällig».

Wenige Grossfamilien rund um den Vierwaldstättersee

Folglich zeigt sich auch bei der regionalen Betrachtung: Die These «Auf dem Land wohnen vor allem Familien, in der Stadt und der Agglo Einzelpersonen» greift zu kurz. Das Entlebuch hat nach der Stadt Luzern und dem Agglomerationskern den höchsten Anteil an Einpersonenhaushalten. Willimann: «Hier dürfte insbesondere mit hineinspielen, dass die Region Entlebuch zusammen mit dem Agglomerationskern und der Stadt Luzern den höchsten Anteil bei den über 65-Jährigen aufweist.» Die fortgeschrittene Alterung wiederum hänge mit der geringen Immigration im Entlebuch zusammen.

«Zuwanderung bringt in der Regel jüngere Bevölkerungsschichten in eine Region, was die demografische Alterung abzumildern hilft.»

Einzelhaushalte sind also nicht nur ein städtisches Phänomen. Anders verhält es sich bei den Grossfamilien: Diese lassen sich regional klar zuordnen. Prozentual gesehen wohnen rund um den Vierwaldstättersee sowie im Agglomerationskern die wenigsten Grossfamilien. Die meisten Haushalte mit fünf oder mehr Leuten gibt es im Vergleich im ländlichen Luthern, Romoos und Ufhusen. Dazu sagt Willimann: «Die Gemeinden im Agglomerationskern sind stärker verdichtet gebaut als ländliche Gemeinden, in denen Einfamilienhäuser einen erheblichen Anteil im Wohnungsbestand ausmachen können.»

Zudem liege der Anteil der Beschäftigten im Landwirtschaftssektor in Luthern, Romoos und Ufhusen bei je über 40 Prozent. Im Kanton Luzern treffe dies nebst den genannten drei Gemeinden nur noch auf Ufhusen und Hergiswil zu, in denen der Anteil Grosshaushalte ebenfalls stark überdurchschnittlich ist. «Insofern könnte die bäuerliche Prägung der Bevölkerung zu diesem Sachverhalt beitragen.»

Pro-Kopf-Wohnflächenkonsum soll wieder abnehmen

Eine konkrete Antwort darauf, wie die Menschen in Luzern künftig wohnen werden, hat Ivo Willimann nicht. Dies sei schwierig abzuschätzen, gerade weil es viele Einflussfaktoren zu beachten gebe, «deren künftiger Verlauf zumindest teilweise unbekannt ist». Die Migration sei etwa so ein Punkt. Eine Konstante werde aber vorerst die demografische Alterung bleiben, die zu einer Zunahme der Kleinhaushalte beitrage.

Was ebenfalls gesagt werden könne: «Der Pro-Kopf-Wohnflächenkonsum steigt zunehmend an.» Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sei die Zunahme der Kleinhaushalte, insbesondere der Einpersonenhaushalte. «In Anbetracht der knappen Bodenverhältnisse ist angezeigt, diese Entwicklung zu brechen und Wohnformen zu finden, die einen sparsameren Umgang mit den Wohnflächen ermöglichen.»