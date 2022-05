Arbeitslosenquote sinkt im April in Luzern, Nidwalden und Schwyz

Statistik Arbeitslosenquote sinkt im April in drei Zentralschweizer Kantonen Auch im April geht in vielen Kantonen die Arbeitslosigkeit zurück. In Luzern, Schwyz und Nidwalden sinkt die Quote um 0,1 Prozentpunkte. 06.05.2022, 14.58 Uhr

Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz geht weiter zurück. Sie ist im April auf 2,3 Prozent gesunken, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft mitteilt. Ein Rückgang zeigt sich auch in mehreren Zentralschweizer Kantonen.

Die Arbeitslosenquote verbesserte sich in den Kantonen Luzern, Schwyz und Nidwalden. Ende April lag sie in Luzern bei 1,4 Prozent, in Schwyz und Nidwalden bei 0,8 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat ist das ein Rückgang um 0,1 Prozentpunkte. In absoluten Zahlen: Im März gab es im Kanton Luzern 3559 registrierte Arbeitslose, Ende April waren es 3287. Schwyz zählte 748 Arbeitslose und Nidwalden 208.

In Uri, Zug und Obwalden zeigen sich keine Veränderung zum Vormonat. Die Arbeitslosenquote lag Ende April in Uri bei 1 Prozent, in Zug bei 1,8 und in Obwalden bei 0,6 Prozent. Gegenüber April 2021 gingen die Quoten in den drei Kantonen stark zurück: In Uri um -0,3 Prozentpunkte, in Zug um -0,9 und in Obwalden -0,7.

Mit 1,8 Prozent weist der Kanton Zug in der Zentralschweiz nach wie vor die höchste Arbeitslosenquote auf. Die tiefste hat Obwalden mit 0,6 Prozent. (dj)