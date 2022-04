Statistik Die meisten Ausländerinnen und Ausländer in der Stadt Luzern wohnen links der Reuss, doch Deutsche zieht's woanders hin Im Dreieck zwischen BaBeL, Reussbühl und Littau Dorf ist der Ausländerinnen- und Ausländeranteil klar am grössten. Doch nicht für alle Zugezogenen ist dieser Teil der Stadt eine erste Adresse. Christian Peter Meier Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Wo lässt sich die ausländische Wohnbevölkerung in der Stadt Luzern nieder? Diese Frage wollen die Behörden detailliert geklärt wissen: Jährlich bestellen sie bei Lustat Statistik Luzern im Rahmen eines Leistungsauftrags eine Aufstellung, die ausweist, in welchen Quartieren welche Nationalitäten in welcher Dichte leben.

Wer die vermeintlich trockenen Zahlenreihen studiert, erfährt Überraschendes. Aber auch Erwartbares: Etwa, dass sich Menschen ohne Schweizer Pass häufig da niederlassen, wo Luzern nicht ganz so herausgepützelt ist, etwa im Babelquartier oder im Udelboden. Ende 2020 lebten am linken Reussufer 5085 Ausländerinnen und Ausländer, die einen Bevölkerungsanteil von 38,2 Prozent ausmachten – in Luzern ein Höchstwert.

Links der Reuss – etwa in der Fluhmühle – leben viele Ausländerinnen und Ausländer. Doch nicht alle Nationalitäten sind hier stark vertreten. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. Mai 2017)

Typisch für dieses Niederlassungsverhalten ist etwa die kosovarische Gemeinde in Luzern. 781 Kosovarinnen und Kosovaren leben in der Stadt, sie halten einen Bevölkerungsanteil von 1,1 Prozent. Jede 90. Person gehört also zu dieser Gruppe von Menschen. Mehr als drei Viertel – 605 Personen – leben entweder am linken Reussufer oder in Littau. In diesen Stadtteilen machen sie darum einen Bevölkerungsanteil von 2,8 Prozent aus.

Gewisse andere Quartiere kennen Kosovarinnen und Kosovaren dagegen höchstens von Spaziergängen: So sind etwa von den 3690 Bewohnenden der Quartiere Bellerive, Schlössli, Halde und Lützelmatt null Personen aus dem Kosovo. (Nebenbei leben hier auch null aus Bosnien-Herzegowina und nur je eine Person aus Serbien, Nordmazedonien, Eritrea und Sri Lanka.)

Diese interaktive Grafik zeigt, wo in Luzern sich ausgewählte Nationalitäten niedergelassen haben:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Ein ähnliches Bild wie jenes der Kosovarinnen und Kosovaren lässt sich von den 1409 in Luzern wohnhaften Menschen aus Portugal zeichnen. Etwas weniger clustermässig niedergelassen hat sich die noch junge Gemeinde der in Luzern wohnhaften Syrerinnen und Syrer. Sie ist aufgrund der geopolitischen Lage erst in den vergangenen Jahren entstanden und wuchs zwischen 2010 und 2020 von 27 auf 354 Personen an. Diese wohnen zur Hälfte am linken Reussufer oder im Stadtteil Littau, die andere Hälfte verteilt sich über die restlichen Stadtteile.

Deutsche zieht’s zum Spital

Ein völlig anderes Muster zeigt sich dagegen bei den Deutschen in Luzern: Sie lassen sich – wohl aufgrund ihrer Kaufkraft – tendenziell in gutbürgerlichen bis wohlhabenden Quartieren nieder und mischen sich dadurch stärker unter die Schweizer Bevölkerung als andere Eingewanderte (vgl. interaktive Grafik oben). Für das Jahr 2020 weist die Statistik 3746 in Luzern lebende Deutsche aus. Sie machen damit als grösste Ausländerinnen und -Ausländergruppe einen Bevölkerungsanteil von 4,5 Prozent aus. Jede 22. Person ist in der Stadt also eine Deutsche oder ein Deutscher.

Im Stadtteil Littau allerdings wohnen nur 186 deutsche Personen und damit 2,3 Prozent der dortigen Bevölkerung. Somit hat hier nur jede 44. Person einen deutschen Pass. Littau ist bei Deutschen also keine erste Adresse. Am linken Reussufer – also da, wo wie gesagt am meisten Ausländerinnen und Ausländer leben, sind die Deutschen ebenfalls unterrepräsentiert: Hier ist jede 37. Person eine Deutsche oder ein Deutscher.

Deutlich beliebter ist bei dieser Gruppe das andere Flussufer: Im Quartier Kantonsspital/Ibach leben zum Beispiel 8,92 Prozent Deutsche. Das dürfte auch damit zu tun haben, dass viele von ihnen im Gesundheitswesen tätig sind und sich in Spitalnähe eine Wohnung gesucht haben.

Die Verteilung der Deutschen auf das Stadtgebiet dürfte kein Einzelfall sein. Namentlich jene Bevölkerungsgruppen, die sich unter dem Begriff «Internationals» zusammenfassen lassen, dürften ein ähnliches Wohnverhalten zeigen. Das ist allerdings eine Vermutung – denn die Statistik weist nur die grösseren Nationalitäten aus.

«Durchmischung könnte noch etwas optimaler sein»

Die Frage bleibt, wie all diese Daten zu interpretieren sind. Sibylle Stolz, Leiterin Quartiere und Integration bei der Stadt Luzern, liefert Antworten:

«Die Statistik zeigt zum Beispiel, dass wir in Luzern keine Banlieues wie etwa in Frankreich haben, in denen ausschliesslich armutsbetroffene Menschen oder Personen aus einem bestimmten Herkunftsland leben.»

Insgesamt sei die Durchmischung gut, könnte aber noch etwas optimaler sein, weil dies das Zusammenleben aller verbessere und etwa für die Schülerinnen und Schüler klare Vorteile bringe. Doch eine völlige Nivellierung sei weder das Ziel – «schliesslich gehört es zu einem urbanen Raum, dass die Quartiere unterschiedliche Charakter haben» – noch realistisch: «Der Wohnungsmarkt regelt da einiges, ebenso wie der unterschiedliche Aufenthaltsstatus der Ausländerinnen und Ausländer.»

Schliesslich weist Sibylle Stolz noch auf eine Immigrantengruppe hin, die bisher in diesem Text keine Erwähnung fand: jene aus Italien. Die 2203 hier wohnhaften Italienerinnen und Italiener verteilen sich nämlich ziemlich regelmässig auf die Luzerner Stadtteile.

«Sie sind ein gutes Beispiel dafür, dass sich die Durchmischung im Laufe der Jahre und Jahrzehnte verbessert.»

Wer sich ganz zum Schluss noch fragt, wie hoch der Anteil der Schweizerinnen und Schweizer in den einzelnen Quartieren ist, bekommt hier eine detaillierte Antwort:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

