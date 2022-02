Statistik In der Stadt Luzern heiraten immer weniger Leute - dafür gibt es ein Drittel mehr Geschiedene als vor 30 Jahren Seit 1991 hat die Anzahl verheirateter Personen klar abgenommen. Es hat auch deutlich weniger Witwen und Witwer - das Versprechen «Bis dass der Tod uns scheidet» hat an Bedeutung verloren. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 20.02.2022, 14.00 Uhr

In der Stadt Luzern waren im Jahr 1991 noch fast die Hälfte aller Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Luzern verheiratet. Der Anteil der verheirateten Frauen an der Gesamtbevölkerung betrug damals 22,5 Prozent, jener der verheirateten Männer 22,9 Prozent, total also 45,4 Prozent. Das ist der kantonalen Statistik Lustat zu entnehmen. In dieser Zahl inbegriffen sind alle Altersklassen, also auch die jüngere Generation bis 19 Jahre, was die Statistik etwas verfälscht.

30 Jahre später, im Jahr 2020 - so weit rechnet Lustat -, sehen die Zahlen etwas anders aus. Dann ist gerade noch 34,3 Prozent der gesamten Luzerner Stadtbevölkerung verheiratet. Das bedeutet einen Rückgang der Heiratsquote um rund einen Viertel.

Noch 10'886 verheiratete Frauen und 10'761 verheiratete Männer

Beschränkt man sich auf die Totalzahlen bei den 30- bis 69-Jährigen, wo der Anteil der Verheirateten naturgemäss am höchsten ist, sind die Unterschiede noch klarer ersichtlich. 1991 gab es in dieser Altersklasse in der Stadt Luzern 12'893 verheiratete Frauen und 13'284 verheiratete Männer. 2020, bei einer leicht gestiegenen Gesamtbevölkerung, waren es nur noch 10'886 verheiratete Frauen und 10'761 verheiratete Männer.

Wenig überraschend, hat im gleichen Zeitraum die Scheidungsquote in der Stadt Luzern um mehr als einen Drittel zugenommen – von 3,2 auf 5,3 Prozent bei den Frauen sowie von 2,0 auf 3,3 Prozent bei den Männern. Auch hier ist ein Vergleich der absoluten Zahlen bei den 30- bis 69-Jährigen aufschlussreich. Sie nahm bei den Frauen von 1925 auf 3192 Geschiedene zu, bei den Männern von 1328 auf 2160 Geschiedene.

Der Ehering, ein Auslaufmodell? Symbolbild Agentur

Klar gesunken ist im Vergleichszeitraum die Anzahl verwitweter Personen. 1991 lebten in der Stadt Luzern insgesamt 4965 Witwen und 873 Witwer, waren es dreissig Jahre später noch 3223 Witwen und 770 Witwer. Der deutlich kleinere Anteil der verwitweten Männer hat mit deren tieferer Lebenserwartung zu tun. Etwas anderes lässt sich aus den Zahlen auch noch folgern: Das Versprechen «Bis dass der Tod uns scheidet» hat heute nicht mehr das gleiche Gewicht wie noch vor dreissig Jahren. Immer mehr Ehen gehen heute vorzeitig durch eine Scheidung zu Ende.

