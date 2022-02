Kanton Luzern: Je reicher eine Gemeinde, desto sauberer die Autos

Kanton Luzern Je reicher und urbaner eine Gemeinde ist, desto sauberer sind die Autos – und das sagt die Politik dazu Auf der Luzerner Landschaft dominieren weiterhin Benzin- und Dieselautos. Der Anteil der Elektromobilität beträgt in vielen Gemeinden nicht einmal ein Prozent. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 23.02.2022, 05.00 Uhr

Gemäss den jüngsten Zahlen des Bundesamts für Statistik beträgt der Anteil der Benzin- und Dieselautos auf den Luzerner Strassen 94,5 Prozent. Der Anteil der ausschliesslich mit Strom angetriebenen Fahrzeuge hingegen beträgt mit 3095 Autos nur mickrige 1,4 Prozent:

Vor allem im Hinterland und im Entlebuch sind Elektroautos noch immer die absolute Ausnahme. In Romoos etwa verkehrt kein einziger Stromer, während in Steuerparadiesen wie Meggen, Vitznau, Weggis oder Eich der Anteil der Elektrofahrzeuge überdurchschnittlich hoch ist:

Trotz der wenigen Hybrid-, Elektro- und Gasfahrzeuge glaubt die Regierung, die vom Verkehr verursachten Treibhausgasemissionen bis 2050 auf null reduzieren zu können. Die Elektromobilität werde «voraussichtlich bereits in den nächsten Jahren rasch zunehmen», hofft die Exekutive. Das sehen nicht alle politischen Lager so optimistisch, wie unsere Umfrage bei Mitgliedern der kantonsrätlichen Kommission für Raumplanung, Umwelt und Energie zeigt.

Zuversicht bei der Mitte

Hanspeter Bucheli aus Ruswil glaubt, das Ziel der Regierung sei realistisch. So sei jeder fünfte Neuwagen ein Elektroauto, und bis 2050 werde der durchschnittliche Autofahrer sein Fahrzeug noch mindestens viermal wechseln.

Hanspeter Bucheli. Bild: PD

Die grosse Herausforderung sei, genug Strom produzieren zu können. «Wir müssen beim Installieren von Fotovoltaikanlagen ein anderes Tempo an den Tag legen», fordert der Mitte-Politiker.

FDP will Umstellungsprozess pushen

Thomas Meier aus Schenkon verweist ebenfalls auf die hohe Zahl der neu zugelassenen Elektroautos. Nun sei es an der Politik, diesen Prozess zu beschleunigen – mit Lenkungsabgaben, der Förderung von Elektrotankstellen und mit Massnahmen gegen die drohende Stromlücke.

Thomas Meier. Bild. PD

Eine Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuern könne den Entscheidungsprozess von Kaufwilligen positiv beeinflussen. «Dafür sollte von der Regierung jetzt endlich ein Vorschlag kommen.» Wie für Bucheli braucht es für den FDP-Vertreter Meier auf der Landschaft keine zusätzlichen Massnahmen.

Für die SVP sind Verbote tabu

Gegen die Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuern spricht sich Pius Müller aus Schenkon aus. Die Menschen in den abgelegenen Ortschaften seien «auf das Auto angewiesen, und sie können ihr Fahrzeug nicht alle zwei oder drei Jahre wechseln».

Pius Müller. Bild: Patrick Hürlimann

Zudem richteten Batterierohstoffe grosse ökologische Schäden an. Meine man es mit der Elektrifizierung ernst, könne die Schweiz nicht auf die Kernenergie verzichten. Wichtig sei aber auch, auf weitere Fotovoltaik- und Windkraftanlagen zu setzen, sagt der SVP-Politiker. Von Verboten und Zwangsregulierungen sei hingegen abzusehen.

SP will Verkehr vermeiden und verlagern

Zuversicht verströmt Andy Schneider. Es sei möglich, die Treibhausgasemissionen auf null zu senken, wenn der Bund die Vorschriften für neu zugelassene Autos massiv verschärfe und die Ladeinfrastruktur für Elektro- und Wasserstofffahrzeuge gefördert werde.

Andy Schneider. Bild: PD

Als dringendste Massnahmen bezeichnet der Rothenburger SP-Parlamentarier die Vermeidung von Verkehr – und eine Verlagerung auf den ÖV und das Velo. Deshalb sei ein durchgängiges Velo- und Fusswegnetz zu beschleunigen. Auf der Landschaft müsse neben dem Ausbau des ÖV auf Carsharing-Modelle wie Mobility oder Sponti-Car-Angebote gesetzt werden.

Grüne: Anreize zum Umstieg setzen

Für Korintha Bärtsch ist das Ziel der Regierung mit einem Mix von Massnahmen zu erreichen. «Wir müssen ab sofort Anreize setzen, dass die Leute auf ein Elektroauto umsteigen», sagt die Co-Fraktionschefin der Grünen. Etwa mit einer Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuern und Vorschriften zur Erstellung von Elektroladestationen bei Mehrfamilienhäusern und Bürogebäuden.

Korintha Bärtsch. Bild:Jakob Ineichen

Zudem sei es «zwingend, das ÖV-Angebot auszubauen und zuverlässiger zu machen, die Sicherheit für E-Bikes zu verbessern und insbesondere in der Agglo die Fusswege attraktiver zu gestalten». Auf dem Land müsse in Ladestationen in Park-and-Ride-Anlagen investiert werden.

GLP will Verhalten ändern

Der Megger Urs Brücker hält Netto-Null Treibhausgasemissionen beim Verkehr bis 2050 für illusorisch. Die vollständige Abkehr von fossilen Treibstoffen reiche nicht, weil der Strom bei weitem nicht treibhausgasneutral sei.

Urs Brücker. Bild: Pd

Am dringendsten, aber auch am schwierigsten zu erreichen, sei eine Verhaltensänderung. «Wir haben uns dank der Tankstellen an jeder Ecke an Benzin und Diesel gewöhnt. Was sollen wir uns da mit Reichweiten oder Lademöglichkeiten beschäftigen?», fragt der GLP-Kantonsrat. Er glaubt, dass zusätzliche Massnahmen auf dem Land schwierig umzusetzen wären. «Die Sensibilisierung für das Thema Klima ist in den städtischen Gebieten höher.»

