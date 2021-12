Statistik Jeder vierte Todesfall in der Zentralschweiz ist krebsbedingt – doch moderne Therapien zeigen Wirkung Die häufigsten Krebserkrankungen in den Kantonen Luzern, Uri, Nid- und Obwalden sind geschlechterspezifisch, für die meisten Todesfälle ist jedoch der Lungenkrebs verantwortlich. Das zeigen die Daten des Zentralschweizer Krebsregisters. Sophie Küsterling 07.12.2021, 15.30 Uhr

Es sind – auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht nicht so scheint – positive Schlüsse, die sich aus den Daten des Zentralschweizer Krebsregisters ziehen lassen. Diese hat Lustat Statistik Luzern ausgewertet und nun veröffentlicht. In den vier Zentralschweizer Kantonen Luzern, Uri, Ob- und Nidwalden sind von 2014 bis und mit 2018 durchschnittlich 2550 Personen im Jahr neu an Krebs erkrankt. Das sind rund 0,5 Prozent der Bevölkerung. Damit liegen die vier Kantone im schweizweiten Durchschnitt. «Die Zentralschweiz schert nicht aus, weder nach unten noch nach oben. Darüber sind wir sehr glücklich», sagt Joachim Diebold, Leiter Zentralschweizer Krebsregister und Chefarzt Pathologie des Luzerner Kantonsspitals, auf Anfrage.

Das Geschlecht spielt eine Rolle

Im Jahresdurchschnitt erkranken die Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer am häufigsten an den geschlechtsspezifischen Krebsarten Brust- oder Prostatakrebs. Sie machen rund einen Drittel der Neuerkrankungen aus. Bei den Männern folgen auf Prostatakrebs (29 Prozent) Lungenkrebs (11 Prozent), Dickdarmkrebs (10 Prozent) und Hautkrebs (8 Prozent) als häufigste Diagnosen. Frauen hingegen erkranken am häufigsten an Brustkrebs (31 Prozent) gefolgt von Tumoren des Dickdarms (9 Prozent) sowie Haut- und Lungenkrebs (jeweils 8 Prozent).

Die häufigsten Krebserkrankungen sind geschlechtsspezifisch. Bild: Lustat Statistik Luzern

Das sind aber nicht die einzigen geschlechtsspezifischen Unterschiede, die sich in der Statistik feststellen lassen. Brustkrebs tritt in der Regel früher auf als Prostatakrebs. «Das hängt wohl mit der Hormonabhängigkeit des Brustkrebses zusammen», erklärt Joachim Diebold. Prostatakrebs hingegen sei beispielsweise schon immer eine Erkrankung des älteren Mannes gewesen, so Diebold. «Das sind einfach unterschiedliche Tumorverhalten.»

Datenerhebung seit 2020 bundesgesetzlich geregelt Lustat Statistik Luzern wertet seit mehreren Jahren im Auftrag des Zentralschweizer Krebsregisters (ZKR) die Registerdaten der Kantone Luzern, Uri, Nid- und Obwalden aus. Das ZKR registriert alle neuen Krebserkrankungen und übermittelt diese Daten an die Nationale Krebsregistrierung. Seit dem 1. Januar 2020 ist die Krebsmeldung in der ganzen Schweiz per Bundesgesetz obligatorisch. Dies führe dazu, dass nun die weissen Flecken auf der Landkarte verschwinden würden und mit schweizweiten sowie den aktuellsten Daten gearbeitet und verglichen werden können, so Joachim Diebold. (sok)

So liegt die Erkrankungsrate bei den 40- bis 54-jährigen Zentralschweizerinnen im jährlichen Schnitt höher als bei den gleichaltrigen Männern. Ab der Gruppe der 55- bis 64-Jährigen dreht sich die Erkrankungsrate bei den Geschlechtern jedoch um. Am stärksten ist das Erkrankungsrisiko bei Männern ab 80 Jahren. Ab diesem Zeitpunkt ist es etwa 1,7-mal so hoch wie bei gleichaltrigen Frauen.

Ausserdem lässt sich festhalten: Frauen haben insgesamt ein geringeres Risiko, an Krebs zu erkranken, als Männer. So erhielten zwischen 2014 und 2018 durchschnittlich 1375 Männer gegenüber 1175 Frauen eine neue Krebsdiagnose.

Moderne Therapiemethoden greifen

In den vier Zentralschweizer Kantonen Luzern, Uri, Nid- und Obwalden lässt sich jährlich insgesamt jeder vierte Todesfall auf eine Krebserkrankung zurückführen. Bei den Männern ist es jeder vierte (555 Todesfälle), bei den Frauen jeder fünfte (431 Todesfälle). Besonders hoch ist die Mortalitätsrate bei den 80-jährigen und älteren Männern, dann ist sie fast doppelt so hoch wie jene der Frauen. Für die meisten krebsbedingten Todesfälle war Lungenkrebs verantwortlich.

Doch auch hier lässt sich etwas Positives aus der Statistik, die seit zehn Jahren geführt wird, herauslesen. «Die modernen Errungenschaften in der Krebstherapie kommen in der Bevölkerung an, das können wir dank der Statistik genau sehen», freut sich Joachim Diebold. «Obwohl Lungenkrebs oft tödlich ist, konnte mit der modernen Therapie beispielsweise die Lebenszeit verlängert werden.» Auch die Behandlung von Brustkrebs hat grosse Fortschritte gemacht. «Brustkrebs ist für Frauen zwar noch immer eine sehr belastende Diagnose, aber die allermeisten überleben die Krankheit.»