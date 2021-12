Statistik: So heissen die Hunde in der Stadt Luzern

Statistik Luna, Balu, Chanel, Blog und Whiskey: So heissen die Stadtluzerner Hunde Bei der Wahl der Hundenamen ist praktisch alles möglich. Manchmal lassen die Namen Rückschlüsse auf die Hunde und ihre Menschen zu. Susanne Balli Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Emilia (8) spielt mit Hündin Malika im Wald. Bild: Boris Bürgisser (Meggen, 28. Dezember 2021)

Schampoo, komm Fuss! Macintosh, sitz! Es könnte durchaus sein, dass Sie in Luzern jemanden treffen, der solche Äusserungen von sich gibt. Machen Sie sich keine Sorgen. Es sind lediglich Frauchen oder Herrchen, die ihren Hunden Anweisungen geben. Schampoo und Macintosh befinden sich tatsächlich auf der Liste der Hundenamen in Luzern. Je ein Hund wird so genannt. Die Einwohnerdienste der Stadt Luzern haben sich für unsere Zeitung die Mühe gemacht, die Namen aller 2378 in Luzern registrierten Hunde (Stand Ende Oktober) herauszusuchen, inklusive der Anzahl Vierbeiner, die den jeweiligen Namen tragen.

Alle Hundehalterinnen und -halter müssen bei den Einwohnerdiensten sowie bei der Hundedatenbank Amicus ihren Vierbeiner anmelden. Bei Amicus werden neben Eckdaten der Personen auch Angaben zur Hunderasse, Geburtsdatum sowie Hundename verlangt. Anders als bei Kindern sind bei der Namensfindung für die Vierbeiner kaum Grenzen gesetzt.

Rassenamen mit ganz eigenen Regeln

Zwar erhalten Rassehunde von ihren Züchtern Namen, die nach speziellen Regeln vergeben werden. Jeder Wurf erhält einen Buchstaben in der Reihenfolge des Alphabets. Der erste Wurf einer Zucht ist demnach ein A-Wurf, der zweite ein B-Wurf, der dritte ein C-Wurf. Alle Welpen aus einem Wurf tragen einen Vornamen mit dem jeweiligen Wurfbuchstaben als Anfangsbuchstaben. Nach dem Vornamen folgt bei Rassehunden ein längerer Name des Stammbaums. Doch auch bei Rassehunden können die künftigen Hundebesitzerinnen und -besitzer selber entscheiden, ob sie den Rufnamen der Zucht beibehalten wollen oder nicht. Generell gilt also: Ob ein Hund einen Namen erhält, der aus der Zucht stammt, frei erfunden ist oder nach dem Lieblingsessen des Frauchens oder Herrchens benannt wird, ist einerlei.

Von dieser Freiheit wird fleissig Gebrauch gemacht, wie die Namensliste der Stadt Luzern zeigt. Hierbei einige (selbst erstellte, nicht ganz ernst zu nehmende) Kategorien von besonders auffälligen, originellen und kuriosen Hundenamen:

Süsse Namen, süsse Hunde? Und wie wär’s mit Alkohol?

Eine vielfältige und häufig gewählte Kategorie betrifft die Kulinarik. Besonders beliebt ist es offenbar, Hunde nach Süssigkeiten zu benennen. Cookie, Keks, Muffin, Brownie, Lolli(pop), Sugus, Bonbon, Candy, Bounty Coco, Giotto, Donut, Schoggi, TamTam, Nugat oder Miel: All diese Namen sind in Luzern mindestens einmal vergeben worden. Dass die Hunde auch so süss ausschauen, wie sie heissen, darf an dieser Stelle zumindest angezweifelt werden.

Gesünder wird’s mit Mango, Kiwi und Blueberry, herzhafter mit Bacon, Scampi, Sushi, Tofu und Couscous. Ob Hundenamen der Kategorie Alkohol Rückschlüsse auf Frauchen und Herrchen zulassen? Möglich wär’s. Dreimal wurde der Name Pinot vergeben, einzelne Hunde heissen aber auch Gin, Tequila, Grappa, Whiskey/Whisky, Merlo und Vino Tinto.

Wie die Tasche, so der Hund

Neben kulinarischen Präferenzen schlägt sich in der Stadt Luzern die Vorliebe für teure Kleider, Taschen und Schuhe auch in der Wahl der Hundenamen nieder. In der Kategorie Mode/Designer findet sich siebenmal der Name Chanel/Coco Chanel, dreimal Prada, zweimal Armani und Zara sowie einmal Gucci und Tiffany. Es kommt der Verdacht auf, dass es sich dabei um kleine Hunderassen wie Chihuahuas handelt, die in entsprechenden Designertäschchen mitgeführt werden.

Beliebt sind auch Namen aus Filmen – häufig von Walt Disney – und Comics und Literatur. Hier einige Beispiele: Struppi, Snoopy, Bambi, Arielle und Baghira. Oder Rambo, Romeo, Pippi, Momo und Fuchur. Hunde nach anderen Tieren/Fabeltieren zu benennen, ist auch eine Option. Neben Puma, gibt’s in Luzern Hunde genannt Mamba, Angus oder Unicorn. Doch auch Namen von Philosophen, Wissenschaftern und Künstlern sind ein beliebter Fundus, so stehen auf der Luzerner Namensliste zum Beispiel Aristoteles, Einstein, Miro oder Puccini.

Prominenz, Geografie, Verkehrsmittel

Aus der Welt der Prominenz, seien es Fussballer, Politiker oder Sängerinnen und Sänger: Sie alle müssen auch als Hundenamen herhalten. Neben Messi und Clinton gibt es in Luzern Hunde namens Falco, Madonna, Jonny Cash, Elvis King und DJ da Vinci. Ebenfalls als Namensinspiration dienen Kontinente, Länder und Städte: Hier seien die Hunde namens Asia, Bali, Cuba, Mali, Tokio und Toulouse erwähnt.

Selbst Verkehrsmittel wie Fahrzeuge und Flugzeuge beflügeln Hundebesitzerinnen und -besitzer in der Namensgebung. So leben in Luzern drei Hunde namens Bentley, ein Tesla, eine Vespa und eine Boeing. Wobei man sich unter Boeing eher ein robusteres Tier vorstellt als unter einer Vespa.

Wer jetzt bereits den Kopf schüttelt, sei gewarnt, es geht noch kurioser: Da tragen in Luzern Hunde Namen wie Meme, Blog, Danke, Putsch, Zigi, Hellgrün, Quality Time und Tschüss. Ob den Menschen beim Anmelden ihrer Hunde auf die Schnelle nichts Besseres eingefallen ist oder die Namen tatsächlich ernst gemeint sind, bleibt ungewiss. Wen es tröstet: Neben all diesen aussergewöhnlichen Namen gibt’s doch auch noch die traditionellen bis altmodischen wie Schnauzi, Bello, Bärry, Fifi, Strubeli, Hansli, Knutli, Köbi und Grittli.

Luna und Balu zuoberst auf der Hitliste

So einzigartig viele der oben genannten Beispiele sind: Die am häufigsten vergebenen Hundenamen in der Stadt Luzern sind praktisch deckungsgleich mit der schweizweiten Namenshitliste der Tierstatistik Identitas, die aus drei Sprachregionen (Deutsch, Französisch, Italienisch) die zehn beliebtesten Hundenamen aufführt. In Luzern leben 32 Hündinnen mit dem Namen Luna. Der Name belegt auch den ersten Platz in der Deutschschweiz mit insgesamt 4593 Hündinnen. Auch in der französischen und italienischen Schweiz führt Luna die Hitliste an.

Der zweithäufigste Name von Hündinnen in der Stadt Luzern lautet Kira. Er wurde 13-mal vergeben. 13-mal trifft man auch auf Coco, wobei dies Weibchen und Männchen sein könnten. Bei den Rüden stehen in Luzern Balu/Balou und Leo (je 14 Hunde) an erster Stelle. Gefolgt von Rocky und Max, die 13-mal zu finden sind und auch schweizweit auf der Hitliste ganz oben stehen.

