Statistik Luzerner Polizei registriert immer mehr Verkehrsunfälle mit Fussgängern Der Anteil der Fussgänger an den Verkehrstoten ist im Kanton Luzern in den letzten Jahren gestiegen. Das hat nicht nur demografische Gründe, wie es bei der Luzerner Polizei heisst. Alexander von Däniken 01.02.2021, 05.00 Uhr

13 Verkehrstote hat die Polizei letztes Jahr im Kanton Luzern registriert. Davon waren sechs Fussgänger. Schon 2019 waren vier von zehn Verkehrstoten zu Fuss unterwegs. Zum Vergleich: 2018 waren wie zwei Jahre später 13 Verkehrstote zu verzeichnen, aber der Anteil der Fussgänger war mit zwei deutlich tiefer:

Zuletzt ist am 7. Dezember 2020 eine 79-jährige Fussgängerin im Dagmerseller Ortsteil Buchs von einem Auto erfasst worden. Sie erlag wenig später ihren Verletzungen.

Die Tendenz der letzten Jahre bestätigt auf Anfrage Franz-Xaver Zemp, Leiter der Fachstelle Verkehr bei der Luzerner Polizei. Grundsätzlich seien Fussgänger das schwächste Glied im Verkehr, entsprechend hoch sei auch das Risiko einer lebensgefährlichen oder tödlichen Verletzung. «Im Gegenzug werden die Fahrzeuge immer sicherer.»

Dass Fussgänger (hier beim Luzerner Bahnhofplatz) die schwächsten Verkehrsteilnehmer sind, ist ihnen nicht immer bewusst, so die Luzerner Polizei. Bild: Jakob Ineichen

Ältere Fussgänger brauchen mehr Zeit

Die Todesopfer sind laut Zemp häufig entweder betagt oder im jungen Alter. Bei den Senioren sei der demografische Wandel – ihr Anteil in der Bevölkerung nimmt zu, sie sind immer länger mobil – nur eine Erklärung. «Ältere Menschen haben nicht mehr dieselbe Reaktion wie in jüngeren Jahren, sie bewegen sich langsamer.» Das sei nicht wertend gemeint, sondern als Hinweis zu verstehen, dass zum Beispiel beim Überqueren einer Strasse genügend Zeit einberechnet werden sollte – von allen Verkehrsteilnehmern.

Bei Teenagern und jungen Erwachsenen beobachten Zemp und sein Team, dass sie die Gefahren unterschätzen. «Es wird oft automatisch davon ausgegangen, dass Autofahrer die Fussgänger rechtzeitig bemerken und dann auch schnell genug reagieren können.» Das sei ein Trugschluss, zumal neben der eigentlichen Reaktionszeit auch noch der Bremsweg eine Rolle spiele. Diese Regel sei jedem Autofahrer bekannt, den Fussgängern offenbar nicht in jedem Fall. «Wichtig ist, sich als Fussgänger bewusst zu sein, dass es schnell tödlich ausgehen kann, wenn etwas passiert.»

Elektroautos als kommende Herausforderung

Noch kaum Auswirkungen dürften Elektrofahrzeuge auf das Unfallgeschehen mit Fussgängern haben; dafür ist laut Zemp der Anteil von Tesla, Zoe und Co. am gesamten Bestand statistisch noch zu klein. «Doch der ausbleibende Motorenlärm als mögliche Unfallursache ist bei vielen Polizeikorps und dem Gesetzgeber ein Thema und wird an Bedeutung noch zunehmen.» Schon jetzt sei bei Verbrennern bei höherer Geschwindigkeit das Abrollgeräusch der Reifen lauter als der Motor. Und selbst die Reifen seien heute leiser als früher.

Unabhängig von der technischen Entwicklung muss sich die Prävention der Polizei wieder vermehrt an die Fussgänger richten, sagt Franz-Xaver Zemp. Dabei gehe es vor allem um die bessere Sensibilisierung. Wer sich als Fussgänger achtlos und abgelenkt im Verkehr bewege, riskiere sein Leben. «Ablenkungen, wie während des Gehens aufs Smartphone schauen oder laut Musik hören, können tödlich sein.»