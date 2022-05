Stadt Luzern: Eldorado der Drogendealer und Internetkriminellen

Statistik Die Stadt Luzern ist ein Eldorado der Drogendealer und Internetkriminellen Die Luzerner Polizei fordert mehr Personal. Braucht es das angesichts hoher Aufklärungsquoten? Die Antwort gibt ein vertiefter Blick in Zahlen des Bundes. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.00 Uhr

Mitarbeitende der SIP entsorgen im Luzerner Vögeligärtli eine Spritze. Dominik Wunderli (16. August 2019)

Darf es etwas mehr sein? Diese Frage stellt sich spätestens seit Anfang Mai. Da wurde bekannt, dass die Luzerner Polizei bis 2030 um 118 Vollzeitstellen aufgestockt werden soll (siehe Box). Nachgewiesenen Aufholbedarf hat die Luzerner Polizei vor allem bei der Dichte. Mit 618 Einwohnerinnen und Einwohner pro Polizist liegt der Kanton Luzern hier weit unter dem Schweizer Schnitt von 447 Einwohnern pro Polizistin und Polizist. Das bedeutet aktuell Platz 20 von 26. Vorausgesetzt, die Stellenaufstockung wird wie geplant umgesetzt und die Bevölkerung wächst wie angenommen, wird die Polizeidichte im Jahr 2030 einen Wert von 565 erreichen. Das wäre zwar besser als heute, aber noch immer über dem heutigen Durchschnitt.

Polizeiverband unterstützt Reorganisation Mit der Reorganisation 2030 soll die Luzerner Polizei unter anderem zusätzlich 118 Vollzeitstellen erhalten. Auch soll rund die Hälfte der Polizeiposten geschlossen werden. Die entsprechende Botschaft der Regierung befindet sich aktuell in Vernehmlassung. Der Verband der Luzerner Polizei unterstützt die Pläne, wie er mitteilt. Besonders wichtig sei dem Personalverband, dass auch die für die Polizistinnen und Polizisten in arbeitsrechtlicher Hinsicht strapaziöse Herausforderung der Überbelastung angegangen werde. Nach der bereits 2014 beschlossenen Aufstockung werde die Reorganisation des Korps durch eine gesteigerte Effizienz zu einer weiteren Entlastung des Personals führen. (avd)

Die aktuell 821 Vollzeitstellen zählende Luzerner Polizei wird also weiterhin gefordert sein, mit den Ressourcen zu haushalten. Das gelingt ihr im Vergleich zu anderen Kantonen bis jetzt gut: Die Aufklärungsquoten sind meistens besser als im Schweizer Durchschnitt. So sind letztes Jahr zum Beispiel 86,6 Prozent der Gewaltstraftaten aufgeklärt worden; im landesweiten Schnitt waren es 85,5 Prozent. Allerdings wurden auch verhältnismässig weniger Gewaltstraftaten verzeichnet: 334 pro 100'000 Einwohner im Kanton Luzern gegenüber 525 im Schweizer Durchschnitt. Ähnlich verhält es sich auch in anderen Kategorien, etwa den Raubtatbeständen. In einem ruhigeren Kanton «verträgt» es offensichtlich auch weniger Polizisten, um die Aufklärungsquote hochzuhalten. Aber die Ruhe ist trügerisch, wie ein vertiefter Blick in die Statistiken zeigt.

Mehr Betäubungsmitteldelikte gab's sonst nirgends

Nirgends in der Schweiz gibt es im Verhältnis zur Bevölkerung so viele Betäubungsmitteldelikte wie in der Stadt Luzern; nämlich 18,9 Straftaten pro 1000 Einwohner, wie Zahlen des Bundesamts für Statistik für das vergangene Jahr zeigen. Damit lässt Luzern auch grössere Städte wie Genf (12,6), Zürich (12) oder Basel (11) deutlich hinter sich. Nun könnte es sich um einen statistischen Ausrutscher handeln – ist es aber nicht. Schon 2020 (24,1 Betäubungsmitteldelikte pro 1000 Einwohner) war Luzern führende Schweizer Drogenstadt. Und 2019 gab es nur drei Regionen mit weniger Delikten. Kleine Einschränkung: Die Statistik führt zwar sogenannte Bezirke auf, die wahlweise kleine Kantone, Regionen oder Städte umfassen, die Stadt Bern wird aber nicht einzeln aufgeführt.

Zwar ist die Aufklärungsquote der Luzerner Polizei für den ganzen Kanton bei Betäubungsmitteldelikten mit 97,9 Prozent hoch. Aber um besonders im Bereich des Drogenhandels eine abschreckende Wirkung zu erzielen, braucht es eine höhere Polizeipräsenz und eine konsequente Verfolgung. Das hält der Regierungsrat auch in der Botschaft zur Organisationsentwicklung der Luzerner Polizei fest: «In den Zentren, allen voran in der Stadt Luzern, besteht die Gefahr, dass offene Drogenumschlags- und Konsumationsplätze entstehen können.» Diverse Institutionen für suchtbetroffene Personen befinden sich in der Stadt – und wo sich Konsumenten aufhalten, seien erfahrungsgemäss auch Drogenhändler anzutreffen. Polizeikommandant Adi Achermann bekräftigte letzte Woche:

«Wir wollen keine rechtsfreien Räume dulden – weder Drogenszenen auf dem Spielplatz noch Bandenkriminalität in Quartieren.»

Die Luzerner Strafverfolgungsbehörden haben Anfang dieses Jahres einen Drogenring gesprengt und dabei unter anderem 531 Gramm Kokain sichergestellt. PD/Luzerner Polizei

Warum floriert die Drogenszene in Luzern so stark im Vergleich zu anderen Regionen? Kripo-Chef Jürg Wobmann antwortet auf Anfrage:

Kripo-Chef Jürg Wobmann. Bild: Corinne Glanzmann

«Dealer wie Kuriere nutzen die Anonymität der Vororte und die strategisch gute Erreichbarkeit des Kantons Luzern für ihre Drogengeschäfte aus.»

Ob die Drogenszene in der Stadt Luzern tatsächlich stärker floriere als in anderen Regionen der Schweiz, könne er nicht beurteilen. «Die Statistiken zeigen offenbar, dass die Luzerner Polizei in diesem Bereich gute Arbeit leistet, indem Delikte erkannt und grösstenteils auch aufgeklärt werden können.»

Nur Zürich hat mehr Cyber-Crime-Fälle

Die Stadt Luzern ist nicht nur ein Eldorado für Drogendealer und -konsumierende, sondern auch für Internetkriminelle. 2 Fälle pro 1000 Einwohner gab es hier letztes Jahr beim «betrügerischen Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage». Nur in der Stadt Zürich gab es mehr (2,2). 2020 war Luzern mit 2,6 Straftaten pro 1000 Einwohner sogar führend. Und schliesslich hält die Stadt Luzern auch bei Drohungen gegenüber Beamtinnen und Beamten den traurigen Rekord. Die 2,2 Straftaten pro 1000 Einwohner wurden letztes Jahr von keiner anderen Region übertroffen. Genau wie die drei Jahre davor auch nicht.

Auch bei der Internetkriminalität relativiert Kripo-Chef Wobmann die Aussagekraft der Statistik. «Die Internetkriminalität kennt keine Kantons- oder Landesgrenzen. Es ist deshalb schwierig, eine Einschätzung abzugeben, warum die Zahlen im Kanton Luzern im Vergleich zu anderen Regionen der Schweiz höher sind.» Allenfalls habe das Anzeigeverhalten der Luzernerinnen und Luzerner einen Einfluss, das durch Präventionsarbeit, die bereits in den Schulen beginne, gesteigert werde.

Nichtsdestotrotz zeigt die Statistik, dass Kriminalität oft ein städtisches Phänomen ist. Dem ist sich auch die Luzerner Polizei im Hinblick auf die geplante Organisationsentwicklung 2030 bewusst, betont Pius Ludin, Chef der Sicherheits- und Verkehrspolizei. «Die Luzerner Polizei ist als Gesamtkorps für den ganzen Kanton Luzern zuständig.» Heute seien oftmals nachts oder an Wochenenden aufgrund der mangelnden Personaldecke zu wenig Einsatzpatrouillen auf der Landschaft verfügbar. Dann müssten im Ereignisfall oder zur Gebietsabdeckung Einsatzpatrouillen aus Stadt und Agglomeration im übrigen Kantonsteil eingesetzt werden. Mit einer Personalaufstockung auf der Landschaft werde damit auch die Polizei in und um die Stadt Luzern gestärkt.

